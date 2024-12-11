Galatasaray, 5 eksikle İsveç'e gidiyor

Galatasaray, Malmö maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Oynama lisansı bulunmayan Roland Sallai dışında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedneiyle kafilede yer almadı.
Sakatlıktan dönen Abdülkerim Bardakcı kadroda kendine yer buldu.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Muslera, Davinson, Kerem Demirbay, Mertens, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Sara, Ziyech, Elias Jelert, Nelsson, Torreira, Abdülkerim, Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı
Oynama lisansı bulunmayan Roland Sallai dışında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedneiyle kafilede yer almadı.
Sakatlıktan dönen Abdülkerim Bardakcı kadroda kendine yer buldu.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Muslera, Davinson, Kerem Demirbay, Mertens, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Sara, Ziyech, Elias Jelert, Nelsson, Torreira, Abdülkerim, Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı