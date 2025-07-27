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Gabi: "Finalde de Aynı Takım Oyununu Sergilemeliyiz"

Japonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen Brezilya'nın kaptanı Gabi Guimaraes, İtalya karşısında da takım oyunu ve agresiflikle şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

calendar 27 Temmuz 2025 01:18 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 01:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gabi: 'Finalde de Aynı Takım Oyununu Sergilemeliyiz'
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Brezilya Kadın Milli Voleybol Takımı kaptanı Gabi Guimaraes, güzel bir takım oyunu sergilediklerini ve yarın İtalya'ya karşı oynayacakları final maçında da aynısını yapmaları gerektiğini söyledi.

Gabi ve Julia Gambatto Kudiess, Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki yarı final maçında Brezilya'nın Japonya'yı 3-2 mağlup edip finale yükseldiği müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zorlu geçen bir maçın ardından yorgun hissettiğini dile getiren Gabi, "Japonya fiziksel olarak bizi çok zorladı. Mental olarak da zor bir maçtı. Maça iyi başladık. Çok iyi voleybol oynuyorlar. Bizi zorlamak istediler ve öyle de yaptılar. İyi defans yaptılar ve çok agresiflerdi. Biz kaçıyormuşuz ve onlar kovalıyormuş gibi hissettim. Hocalarımız bugün çok iyi iş çıkardı. Bizi sakinleştirdiler. Neyi yapmamız ve neyi değiştirmemiz gerektiği konusunda bizimle hep konuştular. Ne yapmamız gerektiğini anladık ve daha iyi servis kullanmaya başladık. Ardından takımın özgüveni çok daha iyi bir seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.



Yarın İtalya karşısında oynayacakları final maçı öncesinde dinlenmeleri gerektiğini vurgulayan deneyimli smaçör, "Finale ulaşmak, İtalya karşısında oynayabilme şansını elde etmek istiyorduk. İtalya turnuvanın favorisi olarak buraya geldi. Harika voleybol oynuyorlar. Biraz dinlendikten sonra İtalya için çalışacağız. Agresif oynamamız gerekiyor. Bugün bir takım oyunu sergiledik. Yarın da aynısını yapmamız gerekiyor." dedi.

Julia ise finalde oldukları için mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu takımla tekrardan finalde olmak hayalimdi. Benim için çok özel bir his. Umarım bu sene altın madalya kazanabiliriz. Yarınki maç zor olacak. İyi oynayacağımızı düşünüyorum. İyi blok ve defansla şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum."

Milletler Ligi'nde İtalya-Brezilya final mücadelesi, TSİ 21.00'de başlayacak.

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