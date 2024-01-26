Los Angeles Lakers guardı Gabe Vincent'ın, 33 milyon dolarlık kontratının ardından "negatif bir varlık" olarak görüldüğü iddia edildi.



Lakers, bu kış takas piyasası yoluyla bazı kadro yükseltmeleri yapmayı umuyor olsa da, HoopsHype'tan Michael Scotto, ekibin geçtiğimiz yaz üç yıllığı 33 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış olan Vincent'ı müzakerelerde bir varlık olarak değerlendiremeyebileceğini söyledi:



"Vincent şu anda ligde negatif bir varlık olarak görülüyor çünkü sakatlandı ve Lakers'a uyum sağlayıp sağlayamayacağını gösteremedi. Ayrıca Miami Heat'in rol oyuncularının eskisi gibi olmadığı yönünde bir damgalama da her zaman var. Cleveland'da Max Strus bu konuda bir istisna."



Vincent, geçtiğimiz ay ameliyat gerektiren diz sakatlığı nedeniyle bu sezon Lakers'ta sadece beş maçta forma giymişti. ESPN'den Dave McMenamin, 25 Aralık'ta kendisinin altı ila sekiz hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini bildirmişti.



27 yaşındaki oyuncu, benchten geldiği beş maçta sadece 5,4 sayı, 1,0 ribaund ve 3,0 asist ortalamaları yakalayabilmişti.



