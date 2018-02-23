G.Saray, Belhanda için 250 bin euro daha ödeyecek

Benden beklentilerin farkındayım. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Tek düşüncem Galatasaray'ın şampiyonluğu. Bunun için hocamın benden neler istediğini biliyorum. Hocamızın felsefesini anlamaya ve öğrenmeye başladık. Bu anlayış sadece taraftara değil bize de heyecan verecek"

Sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belhanda'nın kontratındaki bonus maddesi hafta içinde Akhisar Belediyespor ile oynanacak kupa maçı ile birlikte devreye girecek.Sözleşmesinde Galatasaray'da 25 kez forma giymesi halinde kulübü Dinamo Kiev'e 250 bin Euro bonus bedeli ödenmesi şartı bulunan Belhanda, bu akşam Bursaspor'a karşı 24. kez sarı kırmızılı formayı terletecek.Akhisar ile oynanacak kupa maçında da 11'de görev alması beklenen Belhanda sahaya çıkmasıyla, Dinamo Kiev'in kasasına 250 bin Euro daha sokacak.Yani Belhanda hem kazanacak, hem de eski kulübüne kazandıracak.