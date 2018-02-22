Galatasaray'da yoğun UEFA mesaisi!

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takım sahada mücadele ederken, yönetim de saha dışı engelleri aşmak için mesai harcıyor. Sarı-kırmızılıların önünde en büyük engel ise, UEFA...UEFA'nın Finansal Fair Play ile kriterlerini yerine getiremeyecek olması nedeniyle Avrupa dışında kalma olasılığı bulunan sarı-kırmızılılar, 9 Mart'ta İsviçre'deki randevuya hazır gitmek için çalışıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in de bu toplantıya bizzat katılma kararı aldığı bildirildi.Cengiz'in UEFA ile yapılacak görüşmelere çok önem verdiği ve bu yüzden bütün detayları tek tek incelediği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpte başkanın konuya çok hakim olduğunu söyleyen yöneticiler, "Federasyon'a yapılan sunumlarda konuya çok hakim olduğunu gösterdi" ifadesini kullandılar.Ekibiyle beraber bu toplantı için gece gündüz hazırlanan Cengiz'in konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ve de özellikle UEFA Yönetim Kurulu üyelerinden Servet Yardımcı'dan destek beklediği bildirildi. Cengiz ve idarecilerin 8 Mart'ta Nyon'a gidip kritik randevu için 1 gün önceden kampa gireceği bildirildi.Bu arada Galatasaray, Ndiaye'nin Stoke City'e satışından kalan 6 milyon euro da geldi ve böylece hesap kapandı. İngilizler kısa bir süre önce de 9 milyon euroluk bir ödeme yapmıştı. Böylece sarı-kırmızılılar, Ndiaye transferinden alması gereken paranın tamamını kısa sürede aldı. Cim-Bom, Ndiaye'nin satışıyla futbolcuların tüm alacaklarını ödemiş oldu.