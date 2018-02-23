Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, hafta sonu Ligue 1'de eski takımlarından St. Etienne ile Lyon arasında oynanacak derbiyi Fransız basınına değerlendirdi.
Ligin ilk yarısında Lyon'un 5-0 kazandığı ve Nebil Fekir'in rakip tribünlere 18 numaralı formasını gösterdikten sonra sahanın karıştığı maç nedeniyle, rövanşta St.Etienne taraftarının olmamasını değerlendiren Gomsis, 'Bu bir utanç' ifadelerini kullandı.
Gomis derbiyi Fransa'nın en büyük maçları arasında gösterirken ''Şüphesiz Fransa'nın en büyük maçlarından biri. Lyon son dönemde St.Etienne'e göre zor bir süreçten geçiyor. Lyon mücadeleci bir ekip ancak St.Etienne de ilk maçın rövanşını almak isteyecektir'' ifadelerini kullandı.
''BU FRANSA İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR DURUM''
İlk maçta yaşanan olaylar nedeniyle St.Etienne taraftarının maça alınmayacak olması hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan Gomis, ''St.Etienne taraftarının stadyuma gelmesini sağlayacak bir güvenlik yoksa, bu Fransa için utanç verici bir durum'' şeklinde konuştu.
GOMIS: ''LIGUE 1 İÇİN KAPILARI KAPATMIYORUM''
Kariyerini noktalamadan yeniden Ligue 1'de forma giyip giymeyeceğinin sorulması üzerine yıldız oyuncu ''Ligue 1'i seviyorum. Önümde daha birkaç yılım var ama kapıları da kapatmıyorum'' dedi.
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Ligin ilk yarısında Lyon'un 5-0 kazandığı ve Nebil Fekir'in rakip tribünlere 18 numaralı formasını gösterdikten sonra sahanın karıştığı maç nedeniyle, rövanşta St.Etienne taraftarının olmamasını değerlendiren Gomsis, 'Bu bir utanç' ifadelerini kullandı.
Gomis derbiyi Fransa'nın en büyük maçları arasında gösterirken ''Şüphesiz Fransa'nın en büyük maçlarından biri. Lyon son dönemde St.Etienne'e göre zor bir süreçten geçiyor. Lyon mücadeleci bir ekip ancak St.Etienne de ilk maçın rövanşını almak isteyecektir'' ifadelerini kullandı.
''BU FRANSA İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR DURUM''
İlk maçta yaşanan olaylar nedeniyle St.Etienne taraftarının maça alınmayacak olması hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan Gomis, ''St.Etienne taraftarının stadyuma gelmesini sağlayacak bir güvenlik yoksa, bu Fransa için utanç verici bir durum'' şeklinde konuştu.
GOMIS: ''LIGUE 1 İÇİN KAPILARI KAPATMIYORUM''
Kariyerini noktalamadan yeniden Ligue 1'de forma giyip giymeyeceğinin sorulması üzerine yıldız oyuncu ''Ligue 1'i seviyorum. Önümde daha birkaç yılım var ama kapıları da kapatmıyorum'' dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın