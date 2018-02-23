''BU FRANSA İÇİN UTANÇ VERİCİ BİR DURUM''

GOMIS: ''LIGUE 1 İÇİN KAPILARI KAPATMIYORUM''

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'ın yıldız oyuncusu, hafta sonu Ligue 1'de eski takımlarındanilearasında oynanacak derbiyi Fransız basınına değerlendirdi.Ligin ilk yarısında Lyon'un 5-0 kazandığı ve Nebil Fekir'in rakip tribünlere 18 numaralı formasını gösterdikten sonra sahanın karıştığı maç nedeniyle, rövanşta St.Etienne taraftarının olmamasını değerlendiren Gomsis, 'Bu bir utanç' ifadelerini kullandı.Gomis derbiyi Fransa'nın en büyük maçları arasında gösterirkenifadelerini kullandı.İlk maçta yaşanan olaylar nedeniyle St.Etienne taraftarının maça alınmayacak olması hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan Gomis,şeklinde konuştu.Kariyerini noktalamadan yeniden Ligue 1'de forma giyip giymeyeceğinin sorulması üzerine yıldız oyuncudedi.