Futbolda haftanın programı!

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 12, Trendyol 1. Lig'de 13, Nesine 2. Lig'de 12, Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları oynanacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
- Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir (Eryaman)
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
17.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
9 Kasım Pazar:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Galatasaray (Kocaeli)
20.00 Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor (Chobani)
20.00 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- Trendyol 1. Lig
Bugün:
14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor (Yusuf Ziya Öniş)
17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor (Bodrum İlçe)
8 Kasım Cumartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK (BG Grup 4 Eylül)
13.30 Bandırmaspor-Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Serikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor (Diyarbakır)
9 Kasım Pazar:
13.30 Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor (Pendik)
19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Çorum Şehir)
- Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
8 Kasım Cumartesi:
14.00 Yeni Malatyaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Yeni Malatya)
14.00 Aliağa Futbol-Adanaspor (Aliağa Atatürk)
9 Kasım Pazar:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Muşspor (Merkez Spor Kompleksi)
14.00 KCT 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Ankara Demirspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Fethiyespor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Fethiye İlçe)
14.00 Mardin 1969 Spor-Menemen FK (Kızıltepe İlçe)
15.00 Güzide Gebzespor-Bursaspor (Aleattin Kurt)
15.00 Somaspor-Isbaş Isparta 32 SK (Soma Atatürk)
Beyaz Grup:
8 Kasım Cumartesi:
13.00 Altınordu-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
13.00 Batman Petrolspor-Karaman FK (Batman)
13.00 Seza Çimento Elazığspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Elazığ)
13.00 MKE Ankaragücü-Muğlaspor (Eryaman)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-GMG Kastamonuspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Sultan Su İnegölspor (Erbaa İlçe)
14.00 İskenderunspor-Kepezspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Bucaspor 1928 (Erzincan 13 Şubat Şehir)
18.00 Adana 01 FK-Beykoz Anadoluspor (Yeni Adana)
- Nesine 3. Lig
1. Grup:
8 Kasım Cumartesi:
15.00 İnkılap Futbol-Galataspor (Ömerli)
9 Kasım Pazar:
13.00 Polatlı 1926 SK-Astor Enerji Çankayaspor (Polatlı İlçe)
13.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bursa Yıldırımspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Çorluspor 1947-İnegöl Kafkasspor (General Basri Saran)
15.00 Bulvarspor-Küçükçekmece Sinopspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Silivrispor-Yalova FK 77 SK (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Kestel Çilekspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Minareli Çavuş)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Edirnespor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
2. Grup:
8 Kasım Cumartesi:
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Niğde Belediyespor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
9 Kasım Pazar:
13.00 Kırıkkale FK-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Başpınar)
13.00 12 Bingölspor-Diyarbekirspor (Bingöl Şehir)
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Erciyes 38 Futbol (Kırşehir Ahi)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Silifke Belediyespor (Faruk Çelik)
13.00 Ağrı 1970 SK-Mdgrup Osmaniyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Kilis 1984-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (7 Aralık)
15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Hacettepe A.Ş Türk Metal 1963 Spor (Yeni Malatya)
3. Grup:
8 Kasım Cumartesi:
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Giresunspor (Kırşehir Ahi)
13.00 Sebat Gençlikspor-Karabük İdmanyurdu (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Orduspor 1967-Amasyaspor (19 Eylül)
9 Kasım Pazar:
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-TCH Group Zonguldakspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Artvin Hopaspor-Düzce Cam Düzcespor (Arhavi İlçe)
13.00 Fatsa Belediyespor-Tokat Belediyespor (Fatsa İlçe)
13.00 Pazarspor-52 Orduspor (Pazar İlçe)
13.00 1926 Bulancakspor-Çayelispor (Bulancak İlçe)
4. Grup:
8 Kasım Cumartesi:
15.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Tire 2021 FK (Denizli Atatürk)
9 Kasım Pazar:
15.00 Oktaş Uşakspor-Kütahyaspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 İzmir Çoruhlu FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Nazillispor-Alanya 1221 Futbol (Didim Atatürk)
17.00 Afyonspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Zafer)
17.00 Altay-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Eskişehirspor-Söke 1970 SK (Prof. Dr. Fethi Heper)
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
8 Kasım Cumartesi:
14.00 Galatasaray GAİN-Beşiktaş (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Yüksekovaspor-Ünye Kadın SK (Şemdinli İlçe)
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Prolift Giresun Sanayispor (Osmanlı)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Arsavev (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 1207 Antalyaspor-Hakkarigücü (Yeşilbayır Şehit Er Tevfik Cebeci)
14.30 Çekmeköy Bilgidoğa-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor (Şile İlçe)
