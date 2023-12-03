Premier Lig'in 14. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.



Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Manchester City'nin gollerini 9. dakikada Heung-Min Son kendi kalesine, 31. dakikada Phil Foden ve 81. dakikada Jack Grealish kaydetti.



Konuk ekip Tottenham'ın gollerini ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada Giovani Lo Celso ve 90. dakikada Dejan Kulusevski kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 30'a yükseltirken, Tottenham 27 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, Tottenham evinde West Ham'ı konuk edecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU