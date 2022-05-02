İngiltere Championship'te Fulham, sahasında Luton Town'u ağırladı.



Daha önce Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Fulham, rakibine 7 gol birden attı ve liderliği de kesinleştirdi.



Fulham'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Tom Cairney, 39. dakikada Kenny Tete, 54. dakikada Fabio Carvalho, 62 ve 90. dakikalarda Aleksandar Mitrovic, 65. dakikada Bobby Reid ve 79. dakikada Jean Michael Seri kaydetti.



MITROVIC'TEN 43. GOL



Sırp golcü Mitrovic, bu maçtaki golleriyle bu sezonki gol sayısını 43'e yükseltti. Toplamda 46 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcunun, 7 de asisti bulunuyor.



Bu sonucun ardından Fulham, puanını 90'a yükseltti. Luton Town ise 72 puanda kaldı.



Ligin son haftasında Fulham, Sheffield United deplasmanına gidecek. Luton Town ise sahasında Reading'i ağırlayacak.









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