Fuat Çapa: 'Pozisyonları sonuca çeviremedik'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.



Eksikleri olduğunu söyleyen teknik adam, "Elimizdeki kadroya göre memnunum. 2 hafta önce oynayan 11'den 4'ü yoktu. Kısıtlı kadroyu çok etkiledi. Maçtan önce planladığımız 11'de 6-7 oyuncu olmayınca sıkıntı yaşıyorsunuz. Analizde yaptığımız çok şeyi bugün gördük. Bekleri kenarlardan yakalamayı hedeflemiştik, bunda başarılı olduk. Orta sahadaki oyuncular çok fazla iki stoper arasına girdiği için, sürekli oyunun yönünü değiştirdiğinizde pozisyona girme şansınız vardı. 3. bölgeye kadar bunu iyi yaptık, son pasları iyi yapamadık." ifadelerini kullandı.



Bireysel hatalardan gol yediklerini kaydeden Çapa, "Yediğimiz 2 golün 2'si de bireysel hata. Taktiksel olarak veya oyunculara verilen görev olarak harfiyen işlediklerini söyleyebiliriz. En azından coşkulu oynayan bir Kasımpaşa var, bu net. Sonuca yansıtamayınca üzücü oluyor. Girdiğimiz az sayıda pozisyon var, değerlendirmeniz lazım, orada eksik kaldık" dedi.