Fuat Çapa: "Galibiyetle başlamak önemliydi"

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fuat Çapa: 'Galibiyetle başlamak önemliydi'
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05 Ocak 2025 01:22
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenen Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, "Yıla güzel başlamak, 3 puanla başlamak çok önemliydi. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çapa, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk yarısını "çok mantıklı" oynadıklarını aktaran Çapa, "Özellikle ikinci alanda kazanmış olduğumuz toplarla iyi çıkışlar yaptık. İkinci devre biraz daha geriye çekildik yani rakip biraz daha topla oynadı. Bizi baskı altında tuttular. Oyunun genelinde pozisyon vermedik. Pozisyonlar, daha netti bizim adımıza. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çapa, Karadeniz derbisinin Samsun şehri için önemine de değinerek "Bu karşılaşmaya ne kadar taraftarımızın şehrimizin hazırlandığını çok iyi biliyoruz. Bunu geçen sene de birlikte çok güzel yaşamıştık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Şehrimize, taraftarımıza armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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