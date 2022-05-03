Frutti Extra Bursaspor Eurocup'ta final peşinde

Eurocup'ta destan yazan Frutti Extra Bursaspor, bu akşam İspanya'da Andorra ile tarihi bir maça çıkacak.



Avrupa'daki ikinci sezonunda ilk kez play-off'a yükselen ve deplasmanda 2 tur atlayıp yarı finale çıkmayı başaran Potanın Timsahları, bu akşam Andorra'da TSİ 21.00'de final vizesi arayacak. Bu dev mücadeleyi TRT Spor Yıldız naklen verecek.



Ayrıca, bu karşılaşmayı yayıncı kuruluş S Sport-2 de canlı olarak ekrana gelecek.



Bursaspor, Son 16 Turu'nda Sırbistan deplasmanında Partizan'ı uzatmada 103-95, geçen hafta da Cedevita'yı Slovenya'da 85-83 yenerek, kupada adını son 4 takım arasında yazdırmıştı.



KAZANIRSA FİNAL MAÇI DA DEPLASMANDA



Avrupa'da tarih yazan Frutti Extra Bursaspor, Mora Banc Andorra'yı da deplasmanda elerse, finalde; Valencia- Virtus Bologna maçının galibiyle, yine tek maç şeklinde deplasmanda karşılaşacak. Final maçı, 11 Mayıs'ta oynanacak.





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