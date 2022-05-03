Frutti Extra Bursaspor Eurocup'ta final peşinde

Bu sezon Avrupa Kupası'nda tarih yazan Frutti Extra Bursaspor, bu akşam İspanya'da Andorra önünde final vizesi arayacak. Eurocup'ta yarı final karşılaşmasını TRT Spor Yıldız naklen verecek.

, Fotoğraf; AA
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Frutti Extra Bursaspor Eurocup'ta final peşinde
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03 Mayıs 2022 15:07
Eurocup'ta destan yazan Frutti Extra Bursaspor, bu akşam İspanya'da Andorra ile tarihi bir maça çıkacak.

Avrupa'daki ikinci sezonunda ilk kez play-off'a yükselen ve deplasmanda 2 tur atlayıp yarı finale çıkmayı başaran Potanın Timsahları, bu akşam Andorra'da TSİ 21.00'de final vizesi arayacak. Bu dev mücadeleyi TRT Spor Yıldız naklen verecek.

Ayrıca, bu karşılaşmayı yayıncı kuruluş S Sport-2 de canlı olarak ekrana gelecek.

Bursaspor, Son 16 Turu'nda Sırbistan deplasmanında Partizan'ı uzatmada 103-95, geçen hafta da Cedevita'yı Slovenya'da 85-83 yenerek, kupada adını son 4 takım arasında yazdırmıştı.

KAZANIRSA FİNAL MAÇI DA DEPLASMANDA

Avrupa'da tarih yazan Frutti Extra Bursaspor, Mora Banc Andorra'yı da deplasmanda elerse, finalde; Valencia- Virtus Bologna maçının galibiyle, yine tek maç şeklinde deplasmanda karşılaşacak. Final maçı, 11 Mayıs'ta oynanacak.

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