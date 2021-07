Fredy: 'Yarım kalan bir kupa maceramız var'

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporlu Fredy, final maçında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olarak kaybettikleri Ziraat Türkiye Kupası'na bu sene ulaşmak istediklerini söyledi.



Antalyaspor'a 2018-2019 sezonunun devre arasında katılan 31 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu "Fredy" lakaplı Alfredo Kulembe Ribeiro, takımının yeni sezona hazırlandığı Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.



Angola Milli Takım oyuncusu da olan Fredy, AA muhabirine, geçen sezon bazı hastalıklar ve sakatlıklardan dolayı istedikleri şeyleri ve hedefleri tam olarak yerine getiremediklerini söyledi.



Mücadele ve sahada gösterdikleri istek anlamında güzel mesajlar verdiklerini anlatan Fredy, "Hedeflerimize ulaşmak için tabii ki önümüzde iyi fırsatlar var. Bu sene bunları daha iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum." dedi.



"Yarım bıraktığımız bir kupa maceramız var"



Fredy, Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı olmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:



"Aslında istediğimiz bir hedef vardı. Onu da bir nebze başardık ama Türkiye Kupası'na motive olduğumuz için ligde bazı sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Konsantrasyonumuz daha çok kupaya kaydı. Bu nedenle istediğimiz sonuçların dışında beraberlik ve galibiyetle sonuçlandıramadığımız maçlar oldu. Şimdi antrenmanlarımız çok sert geçiyor. Sezon öncesi kamplar yorucu ve yoğun oluyor. Çünkü burada istediğimizi bulamazsak sezon içerisinde sıkıntı çekiyoruz. Geçen sene yarım bıraktığımız bir kupa maceramız var. O kupa maceramızı başarıyla sonuçlandırma niyetimiz ve arzumuz var. Ligi de geçen senekinden çok daha iyi yerde bitirmek istiyoruz. 10. sıranın üzerindeki her nokta bizim için başarı sayılabilir."



Türkiye'ye gelmeden önce ülkeyle ilgili hiçbir şey bilmediğini aktaran Fredy, Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve bundan dolayı şanslı olduğunu dile getirdi.



Kulüp içerisinde herkesin kendisine yardımcı olduğu için adapte olma konusunda sıkıntı çekmediğini anlatan Fredy, "Benim hedeflerim genelde her gün bir sonraki gün, bir gün öncekine göre daha iyi olmak. Şu anda buradayım ve hedeflerim burayla alakalı. O yüzden hedefler değil, gün gün hedeflerim var, yarın daha iyi olmak istiyorum." dedi.



"Hoca bana güveniyor, inanıyor ve bunu hissettiriyor"



Unutamadığı anlardan bahseden Fredy, şöyle devam etti:



"Aslında kendi adıma unutulmayacak şeylerden birinci sırada tabii ki geçen seneki Türkiye Kupası finali var. Kulüp uzun süre uzak kaldığı hedeflerden bir tanesine ulaşıyordu. O yüzden benim için unutulmazdı. Diğeri de daha önce kulüpte iki kere kırılmış olan kaybetmeme serisi rekorlarından birini kırmış olduk. Bu da bizim için güzel bir kayıt oldu. Bunlar benim için unutulmayacak anılar. Aslında ben keyif aldığım şeyi yapıyorum. Hoca bana güveniyor, inanıyor ve bunu hissettiriyor. Ben de hocanın bu hislerine karşılık vermek için çalışıyorum. Sahaya çıkıp oynuyorum, ortaya güzel enstantaneler çıkıyor. Rakip takımın hocaları bana önlem almak istiyorlarsa alabilirler ama ben keyif aldığım şeyi, işimi yapıyorum."



Fredy, kariyeri boyunca Hollanda, Angola ve Portekiz'de forma giydiğini hatırlattı.



Türkiye'deki ligle diğer ligleri karşılaştıran Fredy, "Türkiye, gerçekten büyük isimlerin, tecrübeli oyuncuların gelip gerçekten mücadeleci bir ortamda kendilerini gösterme fırsatı bulabilecekleri bir ortam. Portekiz ligi gerçekten taktik üzerine, Hollanda ligi daha genç oyuncuların kendilerini ispat edebilecekleri ve kariyer yapabilecekleri bir yer. Türkiye ligi ise daha tecrübeli futbolcuların bütün kariyerleri boyunca edinimlerini ortaya koyabilecekleri bir sahne." diye konuştu.



Fredy, 4 Mart'ta Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldukları ve 1-1 berabere sona eren mücadelede, takımının Süper Lig'deki 1000'inci golünü atarak tarihe geçmesiyle ilgili olarak şunları kaydetti:



"Tabi ki benim açımdan çok güzel bir enstantane. İki sene önce babamı kaybetmiştim ve bunu da kendi dünyamda ona hediye etmiştim. Antalyaspor için bir gol atmak benim için her zaman çok önemli. Bininci golü atmak tabi ki inanılmaz şeref oldu. Taraftarlara bu zamana kadar verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. O yüzden onlardan bizlere olan inançları hiçbir zaman kaybetmemelerini, bize her daim destek çıkmalarını istiyorum."