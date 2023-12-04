Fred döndü, Fenerbahçe kendine geldi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in yaklaşık 1 ay sonra sahalara dönmesi ile birlikte sarı lacivertli ekibin Sivasspor önündeki oyunu büyük beğeni kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fred döndü, Fenerbahçe kendine geldi
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04 Aralık 2023 22:08
Fenerbahçe'de yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız Fred'in sahalara dönmesi, Sivasspor maçında etkisini gösterdi.

OYUN GÜCÜ GERİ GELDİ

Sivasspor maçında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Fred, sarı-lacivertli ekibin baskılı ve skorer oyun kimliğini yeniden göstermesinde önemli bir pay sahibi oldu.

Öte yandan Fenerbahçe, Fred'in sahada olduğu 15 resmi maçın tamamını kazandı.

İlk 11 başladığı maçta 74 dakika sahada kalan Fred'in Sivasspor maçı istatistikleri şu şekilde;

Dakika: 74
Topla Buluşma: 54
Başarılı Pas: 41
Başarılı Pas Yüzdesi: 78
Şut Pası: 1
Şut: 1
Top Kapma: 1
İkili Mücadele: 11
Uzaklaştırma: 1
Yapılan Faul: 2
Yaptığı Faul: 0

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