Fransa'da karar çıktı; PSG şampiyon oldu

Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etti.

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Fransa'da karar çıktı; PSG şampiyon oldu
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30 Nisan 2020 13:34
Koronavirüs salgını sonrasında Fransa Ligue 1 de tatil edilirken, önemli bir karar çıktı. Ligde sıralama olduğu gibi değerlendirildi ve lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyon ilan edildi.

27 hafta sonunda 68 puanla lider durumda bulunan Paris Saint Germain şampiyonluk kupasını alırken, Marsilya ikincilik, Rennes ise üçüncülükle Şampiyonlar Ligi vizesini kaptı.

Ligue 1 yönetiminin kararına göre, Ligin son sırasında bulunan Toulouse ile Amiens bir alt lige düşürüldü.

Fransa 2. Ligi'nden Lorient ve Lens ise 1. Lig'e yükseldi.

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