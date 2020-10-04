Fransa'da "çılgın Türkler" şov yaptı!

Fransa Ligue 1'de 6. hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Strasbourg'u 3-0 mağlup etti. Lille'in 2 golüne Zeki Çelik ve Burak Yılmaz imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; losc.fr
Fransa'da 'çılgın Türkler' şov yaptı!
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04 Ekim 2020 17:56
Fransa Ligue 1'de 6. hafta karşılaşmasında Strasbourg, Lille'i konuk etti.

Meinau Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Lille'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanches ve 68. dakikada Burak Yılmaz kaydetti.

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, maç boyunca sahada kaldı. Burak Yılmaz 90+2. dakikada yerini Weah'a bırakırken, Yusuf Yazıcı 74. dakikada Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligde oynadığı 6. maçta 4. galibiyetini alan Lille, 14 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez mağlup olan Strasbourg ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Lille, gelecek hafta Lens'i ağırlayacak. Strasbourg ise Lyon'u konuk edecek.



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