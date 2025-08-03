Frankowski, resmen Rennes'te!

Adrien Truffert ve Lorenz Assignon ile arka arkaya yollarını ayıran Rennes savunma hattını Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski ile güçlendirdi.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
PERFORMANSI
30 yaşındaki Polonyalı sağ bek, geride kalan sezonda Galatasaray'da 15 maçta görev yaptı ve takımına kaydettiği 1 asist ile skor katkısı sağladı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
PERFORMANSI
30 yaşındaki Polonyalı sağ bek, geride kalan sezonda Galatasaray'da 15 maçta görev yaptı ve takımına kaydettiği 1 asist ile skor katkısı sağladı.
Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/WBaUTt2y3E
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 3, 2025