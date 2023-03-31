Frankfurt galibiyeti unuttu

Almanya Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, sahasında Bochum'la 1-1 berabere kaldı.

, Fotoğraf; EPA
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Frankfurt galibiyeti unuttu
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31 Mart 2023 23:32
Almanya Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, sahasında Bochum'u ağırladı.

Deutsche Bank Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 13. dakikasında Bochum, Asano'nun golüyle öne geçerken Frankfurt Kolo Muani'nin 22. dakikada penaltı golüyle öne geçti. İkinci yarıda ev sahibi Frankfurt, yüzde 71 topla oynama oranı yakalamasına ve yoğun çabalarına rağmen gol bulamadı ve maç berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt üst üste 5. maçında da puan kaybı yaşayadı ve 41 puana çıktı. Bochum ise puanını 26'ya yükseltti.

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