Formula 1 Monaco Grand Prix 2024: Ne zaman, saat kaçta?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monako'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek. Peki, Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman? Formula 1 Monaco Grand Prixi saat kaçta, hangi kanalda?



FORMULA 1 MONACO GRAND PRIX'I NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları 25 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışlar, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



Max Verstappen (Hollanda): 161 puan



Charles Leclerc (Monako): 113



Sergio Perez (Meksika): 107



Lando Norris (Büyük Britanya): 101



Carlos Sainz (İspanya): 93



Takımlar



Red Bull: 268



Ferrari: 212



McLaren: 154



Mercedes: 79



Aston Martin: 44





