Florian Wirtz'in tercihi Real Madrid

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz, geleceği için kararını verdi. Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or kazanmak isteyen Florian Wirtz, transferde önceliğini Real Madrid'e verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Florian Wirtz'in tercihi Real Madrid
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19 Nisan 2025 16:42
Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

TERCİHİNİ YAPTI

Bild'de yer alan habere göre, Manchester City, Bayern Münih ve Real Madrid'in yakından ilgilendiği Alman futbolcu, bu ekipler arasından önceliği Real Madrid'e verdi.

Wirtz'in kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or'u kazanmak istediği ve Real Madrid'in bu bu konuda kendisi için en büyük şans olduğuna inandığı yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen'de bu sezon 40 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Wirtz'in Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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