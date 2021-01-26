Flamengo, Beşiktaş'tan yeni teklif bekliyor

Beşiktaş, Leo Pereira transferi için Brezilya kulübü Flamengo'ya teklifini yaptı. 24 yaşındaki oyuncu için Flamengo'nun beklentileri Beşiktaş'ın teklifinden farklı yolda gidiyor.Süper Lig lideri Beşiktaş, Brezilya kulübü Flamengo'ya kiralama ve satın alma opsiyonu içeren teklif sundu.Beşiktaş Yönetimi, Brezilyalı stoper için satın alma opsiyonuyla beraber Haziran 2022'ye kadar kiralama teklifi sundu.Brezilya ekibi ise oyuncusu için bonservisle transfer ya da kiralama dönemi sonunda daha yüksek bir bedel istiyor. Flamengo, Beşiktaş'ın teklifini iyileştirmesini bekliyor.Transfer döneminin Türkiye'de 1 Şubat'ta sona eriyor olmasından dolayı, Beşiktaş işlemleri hızlandırmak istiyor.Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7 milyon Euro'ya Flamengo'ya transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.Sol ayaklı stoper, bu sezon 17 maçta forma giyerken 1 gole imza attı ve 1341 dakika sahada kaldı.