Phoenix Suns'ın başantrenörlük görevi için ikinci görüşme turuna kalan isimler belli oldu. Chris Haynes'in haberine göre David Fizdale ve James Borrego, liste başı adaylar arasında yer alıyor.



Fizdale, son iki sezonu Suns'ta yardımcı antrenör olarak geçirdi. Daha önce Memphis Grizzlies ve New York Knicks'in başantrenörlüğünü yapan 50 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde 71 galibiyet, 134 mağlubiyet elde etti.



En iyi sezonunu 2016-17'de Grizzlies ile 43-39'luk derecesiyle yaşayan Fizdale, Miami Heat'in 2012 ve 2013 şampiyonluk kadrosunda Erik Spoelstra'nın yardımcısıydı.



Borrego, geçtiğimiz sezonu New Orleans Pelicans'ta baş yardımcı antrenör olarak geçirdi. Daha önce uzun yıllar Gregg Popovich'in ekibinde görev yapan Borrego, Charlotte Hornets başantrenörü olarak dört sezonda 138 galibiyet, 163 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz yıl Los Angeles Lakers'ın da koç adayları arasındaydı.



Suns'ın diğer adayları arasında Minnesota'dan Micah Nori, Dallas'tan Sean Sweeney, OKC'den Dave Bliss, Brooklyn'den Steve Hetzel ve Cleveland'dan Johnnie Bryant ile Jordan Ott da yer alıyor.



