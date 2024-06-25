Fıratcan Üzüm'ün yeni adresi Gençlerbirliği

1. Lig ekibi Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Fıratcan Üzüm'ü transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Fıratcan Üzüm'ün yeni adresi Gençlerbirliği
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25 Haziran 2024 16:42
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Göztepe forması giyen Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Fıratcan Üzüm ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Fıratcan, sırasıyla Trabzonspor, Ümraniyespor, Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Göztepe formaları giydi.

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