Fıratcan Üzüm'ün yeni adresi Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Göztepe forması giyen Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Fıratcan Üzüm ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Fıratcan, sırasıyla Trabzonspor, Ümraniyespor, Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Göztepe formaları giydi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Fıratcan Üzüm ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Kariyerine Eskişehirspor'da başlayan Fıratcan, sırasıyla Trabzonspor, Ümraniyespor, Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Göztepe formaları giydi.
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