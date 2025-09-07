06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
2-2
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
1-0
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-6
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-1
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Filenin Sultanları'nın tarihi günü: Finalde rakip İtalya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

calendar 07 Eylül 2025 01:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihi finale çıkıyor.

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

A Milli Takım ile İtalya arasındaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.


FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

FİNAL ÖNCESİ NE DEDİLER?

Eda Erdem: "Adım adım gelmeyi düşündük. Alnımızın akıyla finale kadar geldik. İnanılmaz bir emek ve mücadele var. İlklerin takımı olmaya devam ediyoruz. Bu takımla çok büyük gurur duyuyorum. Çok güzel bir mücadele vardı. Geride olduğumuz anda bile inancımızı asla kaybetmedik. Geri dönüşleri çok güzel yapmaya devam ediyoruz. Umarım finalde de şans ve toplar bizden yana olur. Finali heyecanla bekliyoruz."

Gizem Örge: "Finalde olacağımız ilk günden beri inandığımız bir şeydi. Finalde son topa kadar mücadele edip kupayla evimize dönmek için her şeyi yapacağız."

Melissa Vargas: "Çok mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız ve hayalimize kavuşacağız."

İlkin Aydın: "İnşallah altın madalyayı alacağız."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Kupayı almamız lazım. Alacak güç ve azimdeyiz. İnşallah çocuklar bunu da gerçekleştirecek. Herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Bu ilki yaşatmak o kadar güzel bir şey ki... Bunun gururu anlatılmaz, yaşanır."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
