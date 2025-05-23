A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupası'na katılıyor.



Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve ev sahibi İtalya da turnuvada yer alıyor. Milliler, ilk hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.



Bugün 17:30'da oynanacak maç canlı olarak Max dijital platformundan aktarılacak.



Turnuvanın maç programı şu şekilde:



23 Mayıs Cuma:



17.30 Türkiye-Almanya



24 Mayıs Cumartesi:



21.00 İtalya-Türkiye



25 Mayıs Pazar:



15.00 Türkiye-Hollanda



KAMP KADROSU



Milli takımın kamp kadrosu ise şöyle:



Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin



Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu



Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük



Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden



Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın







