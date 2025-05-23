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Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Modena şehrinde düzenlenen AIA AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında sahne alacak. Milliler, ilk hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

calendar 23 Mayıs 2025 09:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın rakibi Almanya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupası'na katılıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve ev sahibi İtalya da turnuvada yer alıyor. Milliler, ilk hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Bugün 17:30'da oynanacak maç canlı olarak Max dijital platformundan aktarılacak.

Turnuvanın maç programı şu şekilde:

23 Mayıs Cuma:

17.30 Türkiye-Almanya

24 Mayıs Cumartesi:

21.00 İtalya-Türkiye

25 Mayıs Pazar:

15.00 Türkiye-Hollanda

KAMP KADROSU

Milli takımın kamp kadrosu ise şöyle:

Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

 


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