A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupası'na katılıyor.
Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve ev sahibi İtalya da turnuvada yer alıyor. Milliler, ilk hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Bugün 17:30'da oynanacak maç canlı olarak Max dijital platformundan aktarılacak.
Turnuvanın maç programı şu şekilde:
23 Mayıs Cuma:
17.30 Türkiye-Almanya
24 Mayıs Cumartesi:
21.00 İtalya-Türkiye
25 Mayıs Pazar:
15.00 Türkiye-Hollanda
KAMP KADROSU
Milli takımın kamp kadrosu ise şöyle:
Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük
Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve ev sahibi İtalya da turnuvada yer alıyor. Milliler, ilk hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Bugün 17:30'da oynanacak maç canlı olarak Max dijital platformundan aktarılacak.
Turnuvanın maç programı şu şekilde:
23 Mayıs Cuma:
17.30 Türkiye-Almanya
24 Mayıs Cumartesi:
21.00 İtalya-Türkiye
25 Mayıs Pazar:
15.00 Türkiye-Hollanda
KAMP KADROSU
Milli takımın kamp kadrosu ise şöyle:
Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük
Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
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