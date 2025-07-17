16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Filenin Efeleri 'devam' dedi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek finaller umudunu devam ettirdi. Filenin Efeleri, bir sonraki maçına 19 Temmuz Cumartesi günü Brezilya karşısında çıkacak.

calendar 17 Temmuz 2025 11:53 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2025 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri 'devam' dedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. ve son haftadaki ikinci maçında Almanya'ya 3-1 yendi.

Japonya'nın Chiba şehrinde Port Arena'da oynanan maçta, Türkiye ilk seti 29-27, ikinci seti de de 25-22 almayı başardı. Üçüncü seti ise Almanya, 25-18 kazanarak skoru 2-1 yaptı ve maçı dördüncü sete taşıdı.

Dördüncü setin son bölümü büyük çekişmeye sahne olurken milliler, bu seti 30-28, maçı da 3-1 kazandı.


A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'daki üçüncü maçını 19 Temmuz Cumartesi günü TSİ 09.30'da Brezilya ile yapacak.

Salon: Chiba Port Arena

Hakemler: Toan Phong Nguyen (Avustralya), Tadayoshi Asai (Japonya)

Türkiye: Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Gökçen Yüksel, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer)

Almanya: Brand, Krage, John, Röhrs, Krick, Zimmermann (Mohwinkel, Tille, Peter, Torwie, Böhme)

Setler: 29-27, 25-22, 18-25, 30-28

Süre: 118 dakika (32, 27, 23, 36)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.