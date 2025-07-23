23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
20:00
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
21:45
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
18:30
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
20:00
23 Temmuz
TNS-Differdange
21:00
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-08'
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
20:30
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
22:00

FIFA dosyaları kapatıldı, Antalyaspor'un önü açıldı!

Antalyaspor, FIFA'da bulunan 16 dosyayla ilgili ödemelerin yapıldığını ve transfer yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir finansal sorunun kalmadığını açıkladı

calendar 23 Temmuz 2025 17:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FIFA dosyaları kapatıldı, Antalyaspor'un önü açıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Antalyaspor, yaptığı resmi açıklamada, FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesinin yapıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün transfer yapmasına engel teşkil eden FIFA'daki 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarıyla kulübümüzün transfer yapmasına mani olacak herhangi bir finansal engel kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.