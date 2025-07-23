FIFA dosyaları kapatıldı, Antalyaspor'un önü açıldı!

Antalyaspor, yaptığı resmi açıklamada, FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesinin yapıldığını duyurdu.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüzün transfer yapmasına engel teşkil eden FIFA'daki 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarıyla kulübümüzün transfer yapmasına mani olacak herhangi bir finansal engel kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



