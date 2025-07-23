FIFA dosyaları kapatıldı, Antalyaspor'un önü açıldı!

Antalyaspor, yaptığı resmi açıklamada, FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesinin yapıldığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün transfer yapmasına engel teşkil eden FIFA'daki 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarıyla kulübümüzün transfer yapmasına mani olacak herhangi bir finansal engel kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün transfer yapmasına engel teşkil eden FIFA'daki 16 dosyanın tamamı ile anlaşılmış ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bugün itibarıyla kulübümüzün transfer yapmasına mani olacak herhangi bir finansal engel kalmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."