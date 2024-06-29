FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk gün tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk gün 8 maç oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk gün tamamlandı
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29 Haziran 2024 23:24
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası İstanbul'da başladı.

Turnuvanın ilk gününde A, B, C ve D Grubu'nda toplam 8 müsabaka oynandı.

Sinan Erdem Spor Salonu ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İspanya-Porto Riko: 89-63

Litvanya-Filipinler: 107-48

B Grubu:

Çin-Gine: 92-101

ABD-Fransa: 104-81

C Grubu:

Arjantin-İtalya: 83-79

Türkiye-Yeni Zelanda: 94-114

D Grubu:

Mısır-Avustralya: 82-85

Almanya-Kanada: 52-77

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