FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk gün tamamlandı

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası İstanbul'da başladı.
Turnuvanın ilk gününde A, B, C ve D Grubu'nda toplam 8 müsabaka oynandı.
Sinan Erdem Spor Salonu ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İspanya-Porto Riko: 89-63
Litvanya-Filipinler: 107-48
B Grubu:
Çin-Gine: 92-101
ABD-Fransa: 104-81
C Grubu:
Arjantin-İtalya: 83-79
Türkiye-Yeni Zelanda: 94-114
D Grubu:
Mısır-Avustralya: 82-85
Almanya-Kanada: 52-77
Turnuvanın ilk gününde A, B, C ve D Grubu'nda toplam 8 müsabaka oynandı.
Sinan Erdem Spor Salonu ile Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
İspanya-Porto Riko: 89-63
Litvanya-Filipinler: 107-48
B Grubu:
Çin-Gine: 92-101
ABD-Fransa: 104-81
C Grubu:
Arjantin-İtalya: 83-79
Türkiye-Yeni Zelanda: 94-114
D Grubu:
Mısır-Avustralya: 82-85
Almanya-Kanada: 52-77
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