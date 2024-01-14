Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Feyenoord ile NEC Nijmegen karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



Feyenoord, 17. dakikada Javairo Dilrosun'un golüle öne geçti. Santiago Gimenez, 28. dakikada farkı 2'ye çıkardı.



NEC Nijmegen, 45+1. dakikada Dirk Propper'in golüyle farkı 1'e indirdi. Magnus Matsson ile skora eşitliği getirdi.



NEC Nijmegen'in Galatasaray'a kiraladığı Matthias Ross, 85. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Feyenoord, puanını 39 yaptı ve 17'de 17 yapan lider PSV'nin 12 puan gerisine düştü. NEC Nijmegen ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 22 puana yükseldi.



Feyenoord, gelecek hafta Vitesse Arnhem deplasmanına gidecek. NEC Nijmegen ise sahasında Twente'yi ağırlayacak.



