Fethiye Stadı'nda tribün yenilenecek

TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Fethiyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Fethiye İlçe Stadı'nda tribün için yıkım kararı çıktı.



Emektar stadyumda yapılan deprem analizi sonucu betonarme tribünün yıkımına karar verildi. Aynı zamanda stadyumun yenileneceği duyuruldu.



Seyirci kapasitesi 6 bin 963 olan ilçe stadının güvenli ve modern bir görünüme kavuşturulacağı ifade edildi.





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