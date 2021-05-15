Ferran Torres yıldızlaştı, Manchester City geriden gelip kazandı

Premier Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu daha önce garantileyen Manchester City, deplasmanda Newcastle'ı 4-3 yendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ferran Torres yıldızlaştı, Manchester City geriden gelip kazandı
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15 Mayıs 2021 00:03
Premier Lig'in 36. haftasında şampiyonluğunu daha önce garantileyen Manchester City, deplasmanda Newcastle'ı konuk etti.

St. James's Park'ta oynanan maçı Manchester City 4-3 kazanmayı başardı.

Maçın 25. dakikasında Newcastle United Krafth'ın golüyle öne geçti ancak Manchester City 39'da Cancelo, 42'de Ferran Torres'le skoru lehine çevirmeyi başardı. 45+6'da ise Joelinton'un golüyle ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarının 62. dakikasında Willock kazanan penaltıda topun başına geçti, kaleci Carson kurtardı ancak dönen topu yine Willock tamamlayarak takımını öne geçirdi. 64'te Ferran Torres skoru yeniden eşitledi. İspanyol oyuncu 66'da bir kez daha golünü atarak skoru 4-3 yaptı ve maçın yıldızı olmayı başardı.

Bu sonucun ardından Manchester City 83 puana yükseldi. Newcastle United ise 39 puanda kaldı.


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