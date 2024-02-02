Fernando Santos: 'Artık sahada başka bir Beşiktaş olacak'

'ta Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Fernando Santos, son haftalarda aldıkları kötü sonuçları taraftarlara unutturacaklarını söyledi.Siyah beyazlı ekibin başında beş resmi maça çıkan Portekizli teknik adam ilk iki karşılaşmada galibiyet alsa da son üç lig maçında sadece 1 puan aldı, üstelik takımı bu süreçte hiç gol atamadı. Santos Trabzonspor karşılaşması içinifadelerini kullandı.Geride kalan beş maçta takımını iyice tanıdığını dile getiren Santos,diye konuştu.Santos, Futbol Direktörü Samet Aybaba ile yaptığı sohbettededi.Öte yandan Santos taktik antrenmanlara takımını çift forvet sisteminde deniyor. Portekizli teknik adamın maça ileri uçta Cenk Tosun-Jakcson Muleka ikilisiyle çıkması olasıklık dahilinde.