Ferhat Akbaş: 'Yarına konsantre olacağız'

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı başantrenörü Ferhat Akbaş, Brezilya'nın kendilerini oldukça zorladığını ancak yarın Polonya'ya karşı oynayacakları üçüncülük mücadelesine odaklandıklarını söyledi.





Ferhat Akbaş, Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki yarı final maçında Japonya'nın Brezilya'ya 3-2 mağlup olduğu maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.





Brezilya'nın çok iyi bir takım olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Bizi oldukça zorladılar ama yine de karar setine kadar geldik. Hücum koridorlarını değiştirdiler, biz de değiştirdik. Çok fazla taktik savaşı oldu. Gerçekten çok güçlü bir takım. Beşinci sete iyi başlasaydık belki daha farklı olabilirdi ama bu şekilde sonuçlandı. Yarına konsantre olacağız. Yarın ev sahibi Polonya'ya karşı üçüncülük maçına çıkacağız. Onlarla geçen hafta maç yapmıştık. Umarım yarın iyi bir sonuç alırız." şeklinde konuştu.

VNL'de Polonya-Japonya üçüncülük müsabakası, TSİ 17.00'de oynanacak.



