30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
0-046'
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
1-137'
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-038'
30 Kasım
Angers-Lens
0-036'
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-277'
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
0-022'
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
0-022'
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Ferdili Brighton, ilk 4 için savaşıyor!

Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta Brighton, Nottingham'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

calendar 30 Kasım 2025 19:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ferdili Brighton, ilk 4 için savaşıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Nottingham Forest ile Brighton Hove & Albion karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 2-0'lık skorla kazandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Maxim De Cuyper ve 88. dakikada Stefanos Tzimas kaydetti.

Brighton forması giyen milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve takımı adına sahanın iyilerinden biri oldu.


Son 4 maçta 10 puan toplayan Brighton, puanını 22'ye yükseltti ve ilk 4 mücadelesini sürdürdü. Nottingham'ın ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 12 puanda kaldı.

Brighton, gelecek hafta Aston Villa'yı ağırlayacak. Nottingham ise Wolves deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.