Ferdili Brighton, ilk 4 için savaşıyor!

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Nottingham Forest ile Brighton Hove & Albion karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Brighton 2-0'lık skorla kazandı.Brighton'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Maxim De Cuyper ve 88. dakikada Stefanos Tzimas kaydetti.Brighton forması giyen milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı ve takımı adına sahanın iyilerinden biri oldu.Son 4 maçta 10 puan toplayan Brighton, puanını 22'ye yükseltti ve ilk 4 mücadelesini sürdürdü. Nottingham'ın ise 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 12 puanda kaldı.Brighton, gelecek hafta Aston Villa'yı ağırlayacak. Nottingham ise Wolves deplasmanına gidecek.