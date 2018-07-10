Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, altyapı organizasyonuyla dikkat çeken 1'inci Lig takımı Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanadı Barış Alıcı'yı transfer etti.Hafta sonu İzmir'e gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Altınordu cephesine transferle ilgili bilgi verme konusunda yasak getirdi. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine, "Transferler konusunda sözleşme süreleri, transfer ücreti ve şartların detaylarını biz açıklayacağız. Siz tek kelime etmeyeceksiniz" uyarısında bulundu.Altınordu yönetimi de bu konuda Fenerbahçe'ye söz verdi. Fenerbahçe'nin transferin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildireceği ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve gelmeden önce 2016 yılında Altınordu'nun tesislerini gezmiş, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'a ziyarette bulunmuştu. Daha önce milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'a, şu an İtalya Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'i ise Medipol Başakşehir'e göndererek kasasını dolduran İzmir temsilcisi, bu iki transferle önemli bir gelir daha elde edecek.Altınordu'da geçen sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle yıldızı parlayan sağ kanat Barış Alıcı'nın bonservisi için 3 milyon euro talep ediliyordu.İzmir kulübünde 2015'te profesyonel olan 20 yaşındaki forvet son 2 sezonda 1'inci Lig'de toplam 53 maçta forma giydi. İlk yılında 3 kez rakip fileleri sarsan Barış, geçen sezon 10 gol, 10 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Son olarak U20 Milli Takımı'nda forma giyen yetenekli futbolcuyu geçen sezon Başakşehir'in yanı sıra Galatasaray ve Göztepe de takip ediyordu.Barış Alıcı kısa bir süre önce, "İdol olarak değil ama beğendiğim oyuncular var. Mevkiimde Cengiz zaten çok önemli bir örnek benim için. Üst düzey olma yolunda ilerliyor. Süper Lig'de Visca var. Çok etkili bir oyuncu. Mbappe'yi de çok beğeniyorum." şeklinde konuştu25 Mayıs 2000 İzmir Konak doğumlu. 18 yaşındaki kaleci bu sezon Altınordu A takımı ile TFF 1. Lig'de 5 maça çıktı. 1.90 boyundaki kaleci ile bir ara Manchester City'nin ilgilendiği yazılmıştı. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta forma giydi ve kalesinde 4 gol gördü. 25 kez çeşitli kategorilerde milli oldu.Berke'yi mutlaka yurtdışına göndereceklerini vurgulayan Altınordu Başkanı Özkan'ın kararını değiştirebileceği iddia ediliyor.Daha önce sosyal medyada Fenerbahçe formalı fotoğraflarıyla dikkat çeken genç eldivenin de sarı-lacivertli kulüpte oynamak istediği öğrenildi.Berke Özer de kısa bir süre önce, "İdol olarak aldığım kişi Manchester City'den Ederson. Çok önde oynayan, sorumluluk alan çizgide iyi kaleci olup da kötü kaleci yok bence. Herkes kurtarabilir ama önemli olan farklı şeyler yapmak, takım oyuncusu olduğunu hissettirmek. Bu konuda Ederson çok iyi. Aynı savunma oyuncusu gibi, takımın içinde oynuyor. Önceden de Neuer'di örnek aldığım, şimdi de Ederson hep daha çok sorumluluk alan önde oynayan kaleci. Tüm kulüplerde kalecinin ayakları elleri kadar iyi olmalı. Bir maçta kalecinin yaptığı kurtarış sayısı maksimum 2 veya 3'tür. İstatistiklere baktığımız zaman topla buluşması 40-50 oluyor, bu da ayakla gerçekleşiyor." şeklinde konuştu