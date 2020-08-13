Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalara taraftarın ilgisi yoğun oldu.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ilk gün yaklaşık 30 bin forma satıldığı, bu sayının geçen sene ilk gün satılan forma sayısının yaklaşık 3 katı olduğu belirtildi.



Formalara yoğun ilgiden dolayı internet sitesine girişte de zaman zaman sorunlar yaşandığı aktarıldı.



