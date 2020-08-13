Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları yoğun ilgi görüyor. Bu nedenle internet sitesine girişte sorunlar yaşanabiliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ağustos 2020 18:28
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalara taraftarın ilgisi yoğun oldu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ilk gün yaklaşık 30 bin forma satıldığı, bu sayının geçen sene ilk gün satılan forma sayısının yaklaşık 3 katı olduğu belirtildi. 

Formalara yoğun ilgiden dolayı internet sitesine girişte de zaman zaman sorunlar yaşandığı aktarıldı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için