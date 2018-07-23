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Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
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23 Temmuz 2018 12:59
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Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin rakibi Portekiz ekibi Benfica oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe ilk maçı Portekiz'de, rövanş maçını ise İstanbul'da oynayacak.

Benfica - Fenerbahçe
Standard Liege / Ajax v Sturm Graz
Slavia Prag - Dinamo Kiev
PAOK v Basel - Spartak Moskova

Celtic v Rosenborg / AEK
Salzburg / Shkendija v Sheriff
Kızılyıldız v Suduva / Legia Varşova v Spartak Trnava
Kukes v Qarabağ / BATE Borisov v HJK Helsinki
Astana v Midtjylland / Dinamo Zagreb v Hapoel Beer-Sheva
CFR Cluj v Malmö / Ludogorets Razgrad v Vidi

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