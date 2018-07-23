Serdar Ali Çelikler: 'Elerse Cocu büyük iş yapmış olur'

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.2012-13'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde elendiği rakibinden rövanşı almak isteyen Sarı-Lacivertliler, ilk maçını 7 ya da 8 Ağustos'ta Portekiz'de, ikinci karşılaşmayı ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Benfica - Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. Çelikler şunları söyledi:"Benfica - Fenerbahçe eşleşmesinde favori Benfica'dır. Gerçek bu. Hem daha oturmuş bir takım olması dolayısıyla hem de uzun yıllardır bu arenada olmaları dolayısıyla. Fenerbahçe'nin en az 2 çok önemli eksikliği var. Santrfor ve stoper... Eğer Cocu, Benfica'yı eleyebilecek formülü bulabilirse büyük iş yapmış olur."