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Serdar Ali Çelikler: "Elerse Cocu büyük iş yapmış olur"

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Benfica - Fenerbahçe eşleşmesini yorumladı

Kaynak: Haberturk
Serdar Ali Çelikler: 'Elerse Cocu büyük iş yapmış olur'
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23 Temmuz 2018 14:26
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti.

2012-13'te UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde elendiği rakibinden rövanşı almak isteyen Sarı-Lacivertliler, ilk maçını 7 ya da 8 Ağustos'ta Portekiz'de, ikinci karşılaşmayı ise 14 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Benfica - Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. Çelikler şunları söyledi:

"Benfica - Fenerbahçe eşleşmesinde favori Benfica'dır. Gerçek bu. Hem daha oturmuş bir takım olması dolayısıyla hem de uzun yıllardır bu arenada olmaları dolayısıyla. Fenerbahçe'nin en az 2 çok önemli eksikliği var. Santrfor ve stoper... Eğer Cocu, Benfica'yı eleyebilecek formülü bulabilirse büyük iş yapmış olur."

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