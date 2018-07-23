"BENFICA İYİ AMA FENERBAHÇE DE ŞU AN..."

Benfica önemli bir geleneğe sahip çok büyük bir kulüp. Fakat Fenerbahçe de çok iyi bir hava yakalamış durumda. Güçlü bir takıma karşı çok güzel iki maç oynayacağız.

"BENFICA DA KURADAN MEMNUN DEĞİL"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elem Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.Kura çekimi törenine katıldıktan sonra açıklamada bulunan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar." ifadelerini kullandı.Damien Comolli eşleşme sonrası, "Fenerbahçe için önemli bir rakip olacak. Portekiz ekibi Benfica kolay bir takım değil. Benfica saha içerisinde takım olarak oynayan iyi bir takım. Zor bir takım. Ancak maça kadar önümüzde iyi bir süre var. En iyi şekilde onlara hazırlancağız. Fenerbahçe de iyi bir takım." dedi.Sarı-lacivertli takımın son durumu hakkında konuşan Comolli, "Feyenoord maçında herkes iyi iş çıkardı. Takımın performansı iyiydi. Benfica maçlarında da iyi işler yapacağız." diye konuştu."Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir." şeklinde konuştu.Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.