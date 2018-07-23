Comolli'den Benfica eşleşmesi için açıklama

"BENFICA İYİ AMA FENERBAHÇE DE ŞU AN..."

Benfica önemli bir geleneğe sahip çok büyük bir kulüp. Fakat Fenerbahçe de çok iyi bir hava yakalamış durumda. Güçlü bir takıma karşı çok güzel iki maç oynayacağız.

"BENFICA DA KURADAN MEMNUN DEĞİL"

Sportif Direktörü

, Samandıra'da ağırlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Görev tanımını yaparken 'Futbol A Takımı, kulüp ve altyapıyla ilgileneceğim' diyen Fransız idareci, futbolcularla bir toplantı yaptı. "Ben problem çözen adamım, ne derdiniz ne probleminiz varsa önce bana söyleyin" ifadesini kullanan Comolli, tesislerindeki çimlerin bakımından çıkan yemeğe, medya ilişkilerinden ikili diyaloglara kadar her şeyi düzene sokmak için kolları sıvadı.

SARI-lacivertli yıldızlarla gerçekleştirdiği görüşmede eski düzenin yavaş yavaş değişeceğini de net şekilde dile getiren tecrübeli idareci, şunları söyledi:

"Birçok problemi yönetime götürmeden çözeceğiz. Tabii ki bazen bizi de aşan konular olabilir. Yıllardır futbol dünyasının içindeyim. Futbolcuların ne düşünüp ne sorunlarının olduğunu iyi bilirim. Bu yüzden kendimi böyle tanımlıyorum.

Kısa bir süre olmasına rağmen Türkiye'deki düzene çabuk alıştım. Lig başladığında geniş bir tarama yapacağız ve genç yetenekleri F.Bahçe'ye kazandıracağız. Altyapıda bu yüzden geçmiş alışkanlıları sonlandırdık. Artık bizim listemizdeki belirlediğimiz isimler denenecek. Bu sezon geçiş sezonu ama sistemi çabuk oturtmak istiyoruz.

Cocu ile iletişim halindeyiz. Takımda önemli genç oyuncular var. Kulüp onları yetiştirme ve hazırlamada geçmişte hatalar yapmış ancak bizler bu konuda önemli tecrübeye sahibiz. Konuşarak anlatarak ve onları dinleyerek yeni yıldızlar yetiştireceğiz."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elem Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.Kura çekimi törenine katıldıktan sonra açıklamada bulunan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, "Herkes zor bir kura çektiğimizi söyleyebilir. Büyük taraftarı ve güzel bir stadı olan güçlü bir takım. Geçen yıl Porto'ya karşı son maçlarda şampiyonluğu kaçırdılar." ifadelerini kullandı.Damien Comolli eşleşme sonrası, "Fenerbahçe için önemli bir rakip olacak. Portekiz ekibi Benfica kolay bir takım değil. Benfica saha içerisinde takım olarak oynayan iyi bir takım. Zor bir takım. Ancak maça kadar önümüzde iyi bir süre var. En iyi şekilde onlara hazırlancağız. Fenerbahçe de iyi bir takım." dedi.Sarı-lacivertli takımın son durumu hakkında konuşan Comolli, "Feyenoord maçında herkes iyi iş çıkardı. Takımın performansı iyiydi. Benfica maçlarında da iyi işler yapacağız." diye konuştu."Bizim için en önemli avantaj, ikinci maçı evimizde oynamamız." diyen Comolli, "Evimizde oynadığımızda seyircimiz büyük bir fark yaratabilir." şeklinde konuştu.Comolli, "Benfica da kuradan memnun değil. Çekişmeli bir eşleşme olacak. İki iyi takım karşılaşacak." dedi.