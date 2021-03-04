Fenerbahçe'nin 'deplasmanı' Kadıköy!

Bu sezon 13 deplasman maçında 32 puan toplayan Fenerbahçe, 14 iç saha maçında ise 23 puanda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 'deplasmanı' Kadıköy!
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04 Mart 2021 21:18
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergilerken Kadıköy'de ise tarihyinin en kötü performanslarından birini ortaya koydu.

Bu sezon 13 deplasmandan 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplarken, Kadıköy'de ise 14 maçta 5 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon Kadıköy'de aldığı sonuçlarla

0-0 Hatayspor
2-1 Karagümrük
3-1 Trabzonspor
0-2 Konyaspor
3-4 Beşiktaş
0-3 Yeni Malatyaspor
4-1 Başakşehir
2-1 Alanyaspor
3-1 Ankaragücü
3-0 Kayserispor
1-0 Çaykur Rizespor
0-1 Galatasaray
0-1 Göztepe
1-1 Antalyaspor



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