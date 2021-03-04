Fenerbahçe'nin 'deplasmanı' Kadıköy!

Fenerbahçe;



📈Kadıköy'de 14 maçta 23 puan

📉Deplasmanda 13 maçta 32 puan pic.twitter.com/JrUB60GGNp



— Sporx (@sporx) March 4, 2021

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla kulüp tarihinin en iyi deplasman performanslarından birini sergilerken Kadıköy'de ise tarihyinin en kötü performanslarından birini ortaya koydu.Bu sezon 13 deplasmandan 10 galibiyet ve 2 beraberlikle 32 puan toplarken, Kadıköy'de ise 14 maçta 5 kez yenildi ve 23 puanda kaldı.0-0 Hatayspor2-1 Karagümrük3-1 Trabzonspor0-2 Konyaspor3-4 Beşiktaş0-3 Yeni Malatyaspor4-1 Başakşehir2-1 Alanyaspor3-1 Ankaragücü3-0 Kayserispor1-0 Çaykur Rizespor0-1 Galatasaray0-1 Göztepe1-1 Antalyaspor