Fenerbahçeli yöneticiden, Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbinin ardından sarı-kırmızılı rakiplerine göndermede bulundu.
Sarı-lacivertli yönetici, Galatasaray'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı statta kutlamamasına tepki gösterdi.
Hulusi Belgu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evinde matem olan Cumhuriyet bayramını kutlamaz, yolunu şaşıran Atatürk'ü hatırlamaz!" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli yönetici, Galatasaray'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı statta kutlamamasına tepki gösterdi.
Hulusi Belgu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evinde matem olan Cumhuriyet bayramını kutlamaz, yolunu şaşıran Atatürk'ü hatırlamaz!" ifadelerini kullandı.