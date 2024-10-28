Fenerbahçeli yöneticiden, Galatasaray'a olay gönderme

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray derbisi sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçeli yöneticiden, Galatasaray'a olay gönderme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2024 23:32
Son güncelleme 28 Ekim 2024 23:47
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırladığı derbinin ardından sarı-kırmızılı rakiplerine göndermede bulundu.

Sarı-lacivertli yönetici, Galatasaray'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı statta kutlamamasına tepki gösterdi.

Hulusi Belgu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evinde matem olan Cumhuriyet bayramını kutlamaz, yolunu şaşıran Atatürk'ü hatırlamaz!" ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery