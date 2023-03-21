Fenerbahçeli Olcay Çakır'ın ayak parmağı kırıldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağı kırıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli Olcay Çakır'ın ayak parmağı kırıldı
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21 Mart 2023 18:31
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında deplase olmamış kırık tespit edildiği ve tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kaptanımız Olcay Çakır Turgut'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkeye dönmesini diliyoruz." denildi.

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