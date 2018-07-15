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Fenerbahçeli öğrencilerden kombine kuyruğu

Sarı-lacivertli kulübün, futbol takımının iç saha maçları için yarın sabah sadece öğrencilere sunacağı sınırlı sayıdaki kombine alımı için Ülker Stadı'nın önünde şimdiden uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: AA
Fenerbahçeli öğrencilerden kombine kuyruğu
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15 Temmuz 2018 22:34
Fenerbahçe Kulübünün, futbol takımının yeni sezondaki iç saha maçları için 16 Temmuz Pazartesi sabahı, sadece öğrencilere sunacağı sınırlı sayıdaki kombine alımı için Ülker Stadı'nın önünde şimdiden uzun kuyruklar oluştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Migros  Alt Tribünü'nde özel oluşturulan Öğrenci Tribünü için kombine bilet satışının yarın sabah başlayacağı belirtildi.

Kombinelerin satışına yarın sabah başlayacak olmasına rağmen, öğrencilerin şimdiden Ülker Stadı'nın önünde toplanmaya başladığı ifade edildi.

Bu akşam saatlerinden itibaren stadın önüne gelerek beklemeye başlayan çok fazla sayıdaki öğrenci, kombine alabilmek için geceyi stadın önünde geçirecek.

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