Fenerbahçeli öğrencilerden kombine kuyruğu

Kulübünün, futbol takımının yeni sezondaki iç saha maçları için 16 Temmuz Pazartesi sabahı, sadece öğrencilere sunacağı sınırlı sayıdakialımı içinönünde şimdiden uzun kuyruklar oluştu.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,özel oluşturulan Öğrenci Tribünü için kombine bilet satışının yarın sabah başlayacağı belirtildi.Kombinelerin satışına yarın sabah başlayacak olmasına rağmen, öğrencilerin şimdiden Ülker Stadı'nın önünde toplanmaya başladığı ifade edildi.Bu akşam saatlerinden itibaren stadın önüne gelerek beklemeye başlayan çok fazla sayıdaki öğrenci, kombine alabilmek için geceyi stadın önünde geçirecek.