Fenerbahçeli eski futbolcu Max Meyer'e kötü haber

İsviçre Ligi ekibi Luzern'de forma giyen Fenerbahçeli eski futbolcu Max Meyer'e kötü haber geldi. Luzern yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından sorumsuz davranışlar gösteren Max Meyer'in takım kaptanlığından alındığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçeli eski futbolcu Max Meyer'e kötü haber
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18 Kasım 2023 15:54
2021-22 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Max Meyer'e kulübü Luzern'den kötü haber geldi. 

İsviçre Ligi ekibi Luzern, İsviçre Kupası'nda alt lig ekibi Delemont'a karşı alınan mağlubiyet olmak üzere, ligde de Young Boys'a karşı 6-1'lik mağlubiyetin ardından faturayı Max Meyer'e kesti. 

Luzern yönetimi yaptığı açıklamada, soyunma odası ve antrenman esnasında sorumsuzca hareketlerde bulunan Max Meyer'in takım kaptanlığı görevinin sonlandırıldığını açıkladı.

SEZON PERFORMANSI 

Luzern'de ikinci sezonunu geçiren Max Meyer, bu sezon takımıyla 21 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

 

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