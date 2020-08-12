Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu, site çöktü

Fenerbahçe'de yeni sezon formalarının satışa çıkmasının ardından, sarı-lacivertli kulübün online mağazası yoğunluktan dolayı çöktü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa sunuldu, site çöktü
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12 Ağustos 2020 14:16
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, çubuklu, lacivert ve altın sarısı olarak tasarlanan yeni sezon formalarının Fenerium mağazalarında ve "www.fenerium.com" üzerinden satışa sunulduğu bildirildi.

Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği formaların fiyatlarının 289 lira olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan ikinci açıklamada, yoğunluktan dolayı Fenerium'un internet sitesinin çöktüğü duyuruldu.





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