Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Novak'a forma

Fenerbahçe'de kart cezalıları Serdar Aziz ve Mert Hakan'ın yokluğunda Antalyaspor maçında Ozan Tufan ve Filip Novak ilk 11 oynayacak

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Novak'a forma
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04 Mart 2021 08:19
Sarı-lacivertli takımda eksikler nedeniyle kadro zorunlu değişime uğrayacak. Kart cezalıları Serdar Aziz ve Mert Hakan'ın yokluğunda Ozan Tufan ve Filip Novak ilk 11'de sahaya çıkacak.

Szalai stoper, Novak sol bek

Trabzon'da sol bekte görev yapan Attila Szalai stopere dönecek, sol bekte Novak oynayacak. Mert Hakan'ın yerine de Ozan ilk 11'de yer alacak.

Mesut Özil ilk 11'de

Fiziksel açıdan eksiği olsa da Mesut Özil'in yine 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Sakatlığı düzelen yeni transfer İrfan Can Kahveci ise ilk kez maç kadrosunda olacak. Saha çalışmalarına başlayan Luiz Gustavo'nun henüz hazır olmadığı ve bu nedenle takımdaki yerini alamayacağı aktarıldı.



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