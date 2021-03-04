Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku!
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04 Mart 2021 20:32
Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Sarı - lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 66. dakikada Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

Tedavisinin ardından ayağa kalkmayı deneyen Özil, saha kenarına çıktı ve sedye istendi.

Sedyeyle oyundan çıkan Mesut Özil, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

AYAK BİLEĞİ DÖNDÜ

beIN Sports'un haberine göre 32 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileği döndü.



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