Fenerbahçe'de İrfan Can'ın gala gecesi

Fenerbahçe bugün sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarılacivertlilerde cezalılar Serdar ve Mert, sakatlar Perotti, Gustavo (idman eksiği) ve Sadık ile A takım antrenmanlarına katılmayan Caner mücadelede forma giyemeyecek. Kanarya'nın yeni transferi İrfan Can Kahveci ilk kez maç kadrosunda yer alacak.



25 yaşındaki orta saha, fiziksel olarak iyi olduğunu Erol Bulut'a iletti. Ancak oyuncunun 11'de olup olmaması konusundaki karar bugün verilecek. Bulut, İrfan Can'ı kulübede oturtursa Ozan 11'e dahil olacak. İrfan Can'ın sürpriz olmazsa ikinci devre şans bulması bekleniyor.



40 GÜN SONRA KADRODA



23 Ocak'ta Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sol arka adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, devre arası transferinde geldiği Fenerbahçe'de ilk kez kadroya alınacak.



