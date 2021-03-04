Fenerbahçe'de İrfan Can'ın gala gecesi

Fenerbahçe'nin flaş transferi İrfan Can Kahveci bu akşam ilk kez kadroda yer alacak

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de İrfan Can'ın gala gecesi
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04 Mart 2021 08:49
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe bugün sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarılacivertlilerde cezalılar Serdar ve Mert, sakatlar Perotti, Gustavo (idman eksiği) ve Sadık ile A takım antrenmanlarına katılmayan Caner mücadelede forma giyemeyecek. Kanarya'nın yeni transferi İrfan Can Kahveci ilk kez maç kadrosunda yer alacak.

25 yaşındaki orta saha, fiziksel olarak iyi olduğunu Erol Bulut'a iletti. Ancak oyuncunun 11'de olup olmaması konusundaki karar bugün verilecek. Bulut, İrfan Can'ı kulübede oturtursa Ozan 11'e dahil olacak. İrfan Can'ın sürpriz olmazsa ikinci devre şans bulması bekleniyor.

40 GÜN SONRA KADRODA

23 Ocak'ta Başakşehir'in Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sol arka adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, devre arası transferinde geldiği Fenerbahçe'de ilk kez kadroya alınacak.



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