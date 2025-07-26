Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda inanılmaz anlar!





Fenerbahçe'nin finansal borçlarının Mayıs 2018'de 347 milyon Euro iken Mayıs 2025'te 69 milyon Euro'ya düştüğü açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadyum isim sponsorluğu ve forma göğüs anlaşmasıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını söyledi.



Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporlarını üyelere aktardı.



Kulübün, İçişleri Bakanlığı'na açtığı davaya değinen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının ardından kulübümüzün maddi ve manevi kayıplarının karşılanması için kulübümüzün İçişleri Bakanlığı'na açtığı davanın üçüncü duruşması görüldü. 42,8 milyon avro ve 103 milyon lira maddi zararımız tespit edilmiştir. Mevcut mahkemenin kendisini görevsiz görmesi sebebiyle davamız uyuşmazlık mahkemesine gönderilmiştir. Kulüp olarak bu konuyu en üst düzeyde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Stat isim sponsorluğuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, dünya çapında güçlü bir markayla iş birliği yaptıklarının altını çizdi.



Chobani markasıyla stat isim sponsorluğunun yanı sıra futbol A takımının Avrupa maçlarını kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını vurgulayan Kızılhan, şöyle konuştu:



"Buradan Hamdi Ulukaya'ya teşekkürlerimizi iletiyorum. ABD'de sıfırdan başlayıp Chobani'yi dünyanın en önemli markalarından birisi haline getirdi. Ülkemiz adına attığı her adım bizim için gurur kaynağıdır. Ülkemize ve insanımıza verdiği katkılarla örnek bir isim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şahsen yaptığı ve ABD'deki iş dünyasından topladığı 100 milyon dolarlık yardım takdire şayandır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini yaptığımızı büyük bir gururla ilan ediyoruz. Bundan sonra stadımızın ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak."



Bu arada Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın geride kalan sezonda kazandığı Türkiye Kupası, THY Avrupa Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu kupaları yüksek divan kurulu toplantısının yapıldığı salonda yer aldı.



