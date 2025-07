Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda inanılmaz anlar!

Fenerbahçe'nin finansal borçlarının Mayıs 2018'de 347 milyon Euro iken Mayıs 2025'te 69 milyon Euro'ya düştüğü açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, stadyum isim sponsorluğu ve forma göğüs anlaşmasıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk anlaşmasını yaptıklarını söyledi.



Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporlarını üyelere aktardı.



Kulübün, İçişleri Bakanlığı'na açtığı davaya değinen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının ardından kulübümüzün maddi ve manevi kayıplarının karşılanması için kulübümüzün İçişleri Bakanlığı'na açtığı davanın üçüncü duruşması görüldü. 42,8 milyon avro ve 103 milyon lira maddi zararımız tespit edilmiştir. Mevcut mahkemenin kendisini görevsiz görmesi sebebiyle davamız uyuşmazlık mahkemesine gönderilmiştir. Kulüp olarak bu konuyu en üst düzeyde takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Stat isim sponsorluğuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Burak Kızılhan, dünya çapında güçlü bir markayla iş birliği yaptıklarının altını çizdi.



Chobani markasıyla stat isim sponsorluğunun yanı sıra futbol A takımının Avrupa maçlarını kapsayan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasına imza attıklarını vurgulayan Kızılhan, şöyle konuştu:



"Buradan Hamdi Ulukaya'ya teşekkürlerimizi iletiyorum. ABD'de sıfırdan başlayıp Chobani'yi dünyanın en önemli markalarından birisi haline getirdi. Ülkemiz adına attığı her adım bizim için gurur kaynağıdır. Ülkemize ve insanımıza verdiği katkılarla örnek bir isim. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şahsen yaptığı ve ABD'deki iş dünyasından topladığı 100 milyon dolarlık yardım takdire şayandır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini yaptığımızı büyük bir gururla ilan ediyoruz. Bundan sonra stadımızın ismi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olacak."



Bu arada Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın geride kalan sezonda kazandığı Türkiye Kupası, THY Avrupa Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu kupaları yüksek divan kurulu toplantısının yapıldığı salonda yer aldı.





Eylül ayında seçimli olağanüstü Seçim kararı alınan Fenerbahçe 'de Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in katıldığı Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti.Toplantıda başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki atışmalar gündeme damga vurdu. Ayrıca yönetici Hamdi Akın ile Aziz Yıldırım arasında da gergin anlar yaşandı.Sporx tam 7 saat süren Yüksek Divan Kurulu'nu canlı olarak aktarırken, yaşanan önemli konuşmaları bu haberde bulabilirsiniz.Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç ve yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın, eski başkan Aziz Yıldırım'a cevap verdi.İlk olarak Ali Koç "Aziz Bey'in konuşmasına, 28 konuşmacıdan sonra cevaplamak havada kalabilirdi. Başkanım öncelikle tarzınızdan hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Eteğinizdeki taşları döktünüz. Cevap vereceğiz. Bazı cevaplar, 7 yıldır verilmeyen ve verilmek istenmeyen cevaplardır. Bunu peşinen söylüyorum. İşin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim." dedi ve sonrasında Hamdi Akın konuştu.Hamdi Akın, Aziz Yıldırım'ın borç rakamlarıyla ilgili sözlerine şöyle cevap verdi;"Borçlar konusunda kafa karışıklığı var. Bunu netleştirmek için müdahalede bulundum. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Netleştirelim, basitleştirelim. 612 milyon nereden gelmektedir. 2018'de Ali Koç yönetimi devraldığında Bankalar Birliği'ne 265 milyon Dolar borç var. Karşılığı olmayan, Fenerbahçe'nin masrafları için harcanmış, transferler değil arsa olabilir, başka şeyler için olabilir, 265 milyon dolar borç yapılmış. Bu borçlar, bugün itibarıyla TL'ye çevrilmiş, değer kaybetmiş, yüzde 50 faiz almış da 7 senede bir sürü şey olmuş. Bugün 69 milyon Dolar'a düşmüş. Bu, bu kadar basit. Finansal borçlar bunlar. 347'ten 69'a düşmüş. Diğer borçlar ise 265 milyonmuş. Diğer borçlar nedir 265, transfer yaptınız, vadeli yapıyorsunuz, 40 milyon veriyorsunuz mesela, 10 10 10 4 senede ödüyorsunuz. Sözleşmeye bağlıyorsanız borcunuz, taahhütünüz sayılıyor. 2019 - 2020 - 2021'e taahhütler 265 milyon. Finansal borçlar 347. 347 69'a düşmüş, 265 milyon olan ise 334'e çıkmış bugün itibarıyla. O zamanki futbolcuların fiyatları, masraflarıyla, hoca o gün 1'se Mourinho 10'a geliyor falan. Taahhütler bugün toplamı 334 milyon, 265'ten çıkmış; 347 milyon olan ve karşılığı olmayan borçlar ise 69'a düşmüş. Bu borcun 69'a düşmesi niye daha önemli, çünkü diğerlerinin karşılığı var. 334 milyon ama her sene 200-250 milyon gelir var. Başkan sağ olsun, Fenerbahçe adıan çok büyük bir olay yapmış. Sayın Aziz Yıldırım'ın dediği gibi kırdırmamış, ileriki yılların gelirlerini harcamıyor. Hala daha yapıyor. 2025 yılının gelirini 2025'te harcıyor, 2026'ya bırakmıyor. İsterse gelirleri kırdırır borcu öder, bunu yapmıyor. Kongrede değişiklik olursa yeni başkanın önünü açmak istiyor. Locaları bile 2-3 senelik satmıyor."Aziz Başkan 'loca vermiyorlar' dedi. Ali Bey ile çok tartıştık, loca verelim ama kimseyi çıkartamıyoruz. Kimse locasını bırakmıyor. Her taraf dolu. Ben şahsım adına söylüyorum, üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz Aziz Başkanım.""Ben bu kulüp için hapis yattım!"Çok haklısın başkanım ama böyle bir efsane başkan da locasını bırakmamalıydı! Sen beni stat açılışına çağırmadın ama ben locamı bırakmadım!""Sayın başkan çok heyecanlanıyorsunuz, bir şey olacak. Mikrofon versenize konuşsun başkan""Ben stada gelsem, rahatsız olurdunuz. O yüzden gelmedim. Ali Şen geldiğinde, ben de rahatsız oluyordum.""Ben yönetime yeni girdim. Eylülde ayrılacağım. Onun için rahat konuşuyorum. İşlerim dolayısıyla... Çok zaman alıyor, bütün arkadaşlar çok büyük fedakarlıklarda bulunuyor."Hamdi Akın: "Arsalar konusu... TV'de Başkanım ile Aziz Başkan anlaştılar 300 milyon Dolara. 300 milyon Dolara veriyorum dedi. Ataşehir hariç dediği için olmamış galiba. Öyleyse ben yönetim kurulu üyesi ve asbaşkan olarak, bu konulardan sorumlu olarak size 300 milyon dolara pazartesi günü devredeceğim. Ali Başkanı ve yönetimi ben ikna edeceğim. Gerçekten samimiyseniz. Samimiyseniz ben Ali Başkan'ı ikna edeceğim.""Ali Bey konuşsun. Sen bilmiyorsun. Bırak başkan konuşsun. Doğruları biliyor. Sen bilmiyorsun.""Sordum şimdi, sen mi verdin Ataşehir dahil dedim. 300 milyon Dolar dedim. Salon da sizin başkanım, biz size kira verelim.""Bak Hamdi beni kızdırma, dalarım başka yerden. Çıkamazsın işin içinden. Lütfen terbiyeli olalım.""İstediğin yerden dal.""Ben 300 verdim, el sıkışıyorduk, salon da dahil dedim, vermedi. Sen girme bu konuya.""Al salonu kiracın olalım. Ne yapacaksın salonu alıp ben anlamadım."Hamdi Akın'ın konuşmasının ardından yeniden kürsüye gelen Ali Koç "Sayın Başkanım şunu söyleme ihtiyacım var, içiniz rahat olsun sizin döneminiz aksine 'Siz bakkal gibi yönetiyoruz' demiştin, çok daha kurumsal ve uluslararası standartlara göre yönetiliyor. Kulüpte 2014 öncesine dair data bile yok. İçiniz rahat olsun." dedi.Aziz Yıldırım'a sitemde bulunan Ali Koç "Size bir kardeşiniz olarak zamanında sizin için her şeyi yapacak biriyim. Fenerbahçe beni iki kere ağlattı. Biri İzmir'de cezalı maçta 2-1 mağluptuk, Galatasaray 1-0 öndeydi Sivas'ta, Trabzon'a karşı oynuyorduk, sonlara doğru gol attık, tam biz attık Sivas'tan gol sesi yedik, önümüzdeki maçı düşünürken şampiyon olduk. İkinci ağlamam, üzüntüden. Kara günlerimizde, 3 Temmuz'da, bir gün ofise geldim. Sizin bütün eşyalarınız kutular içindeydi. Ne oluyor dedim. Başkandan talimat geldi, tüm eşyalarını çıkartıyoruz dediler. O talihsiz sene, siz içerideyken, çıktıktan sonra baş başa toplantı yaptık, kimin ne yaptığını anlattım. Anlatmadıklarımı da Şekip Başkan'ın katıldığı aralıkta yemekte anlattım. Şaşırdığınız fark ettim. O kutuları görünce 1 gün bile olsa Aziz Başkan koltuğuna oturacak demiştim. Keşke ilişkimiz eskisi gibi kalsaydı. Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim, Fenerbahçe'yi ben yarattım ruh halinden çıkmadığınız müddetçe sizin için de, Fenerbahçemiz için de çok zarar verecek noktalara geleceğiz." açıklamasını yaptı.Ali Koç, Aziz Yıldırım ile ilgili sözlerine "Siz bana ne derseniz deyin, siz benim kalbimde de gönlümde de efsane başkan olarak kalacaksınız. Sizin ruh haliniz değişken, hal ve tavırlarınız olabilir. Büyüğümsün. Sineye çekerim. Fenerbahçe'ye yaptıklarınızı kimse inkar edemez. Kendi sağlığınız için, Fenerbahçemizin geleceği için bu ruh halinden acilen çıkın, rica ederim. Onu ben yaptım, bunu ben yaptım, ben olmasam şöyle olurdu... Siz böyle değildiniz, hakikaten değildiniz. Aziz Yıldırım ve arkadaşları deniyor hep. Hurşit Yenigün ve arkadaşları gibi. Ben de sizin arkadaşınızdım." diyerek devam etti."İsterseniz benim locamı alın."Aziz Yıldırım kürsüye çıkarak Ali Koç'a sarıldı."Babamın bir lafı vardır, 'Bazı insanlar sözü yeter, bazı insanların imzası lazım olur. Bazı insanlara ikisi de yetmez' der. Benim sözüm milyonların önünde, ağzımdan çıkmış. Daha ne imza..."Ali Koç yaptığı konuşma sırasında "Sizi ziyaret ettik. Hulusi Bey, Şekip Bey, ben vardık. Dinledim sizi, gıybet dedikodu, onun oğlu Galatasaraylı, yok dernek başkanı böyleymiş, yok rüşvetle kombine biletmiş gibi gibi gibi. Ben Mourinho ile gecelere akıyormuşum. Adam dedim içki dahi içmiyor, en sıkıcı adam, sadece futbol konuşuyor. Dolayısıyla şunu kanat getirdim, başkanım etrafınızda sizi gaza getirmeye çalışan çok insan var. Onlar siz olmadan Fenerbahçe'de olamaz, mümkün değil." dedi.Aziz Yıldırım, Ali Koç'a cevap verdi ve "Bak Mourinho ile ilgi söylediğini söylersem, çok ayıp olur! Konuşturma beni!" açıklamasını yaptı.Sözlerine devam eden Ali Koç "Bana dediniz ki 'Niye derneğe gittin, 7 senedir gitmediğin yere gidip bastın' dedin. Yalancı, aşağılık, korkak herif! Yanınızda oturuyor şimdi. Başkan senin için 'yalancı, aşağılık, korkar' diyor, nasıl yanında oturuyor. Efsane başkanımız olarak kalın dedim. Yok 'sinek ikili' dediniz. O günlerden bu günlere..." dedi."Nerede dedim ya! Ben mi söylemişim""İki yanınızda oturan var ya...""Bırak nerede söyledim.""Hulusi Bey, Şekip Bey...""Uydurup uydurup söylüyorsunuz. Böyle böyle söylüyorlar dedim. 'Erol Bey'in oğlu değil' dedin.""Ben hangi bir yalana cevap vereyim. Bırakın dedikoduları, Cumhurbaşkanımıza birlikte gidelim, 3 Temmuz'un helallaşmesi için beyefendiye gidelim demedim mi? Siz de yapalım demediniz mi?""Tayyip Bey'den izin alın geleyim dedim, beni kabul eder mi etmez mi dedim. Beni kabul ederse geleyim dedim. Senin yanlışın şu, bana danışmak istediğin konuları önce yutuyor sonra kusuyorsun. Ben seni uyarıyorum. Sen her yalan cevap vermek benim sorunum değil. Sizin sorununuz. Bana söylediklerini anlattım. Niye bunlardan gocunuyorsun.""Ben gocunmuyorum.""Mourinho ile ilgili bana söylediğini söylersem çok ayıp olur. Konuşturma beni.""Söyleyin ne varsa...""Şekip konuşsun.""Öncelikle ilk genel kurulda ibra olmadı, doğrudur. Çünkü denetim şirketi çalışmalarını bitirmemişti. Doğrudur, biz çekimser oy kullandık. Sebebi de sizin isterseniz detaylara girerim, girmemeyi tercih ederim, kardeşinizin finansal hareketleri nedeniyle çekimser oy vermek zorunda kaldık. Anlatabildim mi!""Anlat. 1-2 milyar en azından bu kulübe girdi çıktı yaptım. 1 lira zarar vermişsem bunun hesabını mı soracaksınız bana. Bu mal varlığını bıraktım ben. Sen şu anda Fenerbahçe'nin ne kadar borcu var açıkla.""Yollayın adamlarınızı açıklasın.""25 milyar borç var borç. Oyuncu alamıyorsunuz. Otur sen lan. Otur. Kızdırıp durma beni. Sen 3 Temmuz'da Fenerbahçe için Ankaragücü ile Trabzon ile pazarlık yaptın. Senin konuşma hakkın yok. Sen konuşma! Ali Bey konuşsun, sen konuşma. Hakkın yok.""Niye karışmayacağım anlamadım. Sana borç ile ilgili raporu vermedim mi biraz evvel. Anlatmadım mı? Kime anlattım ben ya!""Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun, bak sana söylüyorum. Otur oturduğun yere...""Kimse cevap vermeyecek mi! Sorusuna cevap verilmeyecek mi!"Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yönelik sözlerine devam ederken şu ifadeleri kullandı;"Basket maçına geldiniz, elini sıkmak isteyenin elini ittin. Bana gelip iyi geçin diyorsunuz. Para pul konularını sizle konuşmuyorum. Futbol değişti. Son derece farklı bir dünyadayız. İmar, siyaset, borç yapısı... Fenerbahçe'ye liderlik etmek istiyorsanız aday olacaksınız. Siz bunu istemiyorsunuz. adidas ile kötü mü yaptık? Sizin döneminizde 6 milyon dolardı, şimdi 8 milyon euro. Kontrata baktık. Yollarız size. 6-8 önemli değil... Sizin teşvik etmeniz lazımken hep kişiselleştiriyorsunuz. Erken seçim yap diyorsunuz. Ben dedim ki yapmayacağız şu sebeplerden. Siz dediniz ki yap. Ben de yeri geldi güven oyu aldım. Sizin arkadaşlar var dedim, konuşurum aday olmazlar dediniz. Dubai sonrası görüşürüz dedik, Dubai sonrası kutlamalar, sizler falan derken sizle görüşmeden potansiyel adaylığınızı açıkladınız.Ali Koç ayrıca "Siz Hamdi Bey'e bir şey dediniz. Yol yürüdüğünüz bir arkadaş, buraya çıkacak. Dönemin savcılarının önüne koyduğu ifadeyi imzalamış, bunu da siz biliyorsunuz, Çırağan Oteli'nde sıcağı sıcağına basın toplantısı düzenlemiş, başta sizi ve bizi istifaya çağırmış, biz istifa etseydik o gün, siz yöneticileriniz arkadaşlarımız haksız yere cezaevindeyken Fenerbahçe nerelere giderdi? Utanmamış, çekinmemiş istifaya çağırmış, nurlar içinde yatsın Sayın Yüksel Günay'ın cemaatle ilişkilendirmesine 'Bu ne paranoya, polisler işlerini çok iyi yapmış' diyen adamla yol yürüyorsunuz şu anda. Ben daha ne diyeyim! Daha devam etmeyeceğim. Üzüntü verici bir hal bu. Hakikaten üzüntü verici." diye konuştu."Sen aday olma" göndermesi yapan Aziz Yıldırım'a cevap veren Ali Koç "Sen aday olacak mısın, aday olmayacak mısın! O tren kalktı. Ben aday olup olmama ben karar veririm. Ben aday olmadan niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Demokratik haktır." dedi.Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kürsüye geldikten sonra ilk olarak "Hiçbir kulüpte amatör şubeler hariç, onu da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Kız basket takımı 1907'deydi, kapatıyorduk ben geldiğimde. Galatasaray 13-0 öndeydi. 13-0'ı, 13-13'e getirdik. Alkışa falan gerek yok. Anlatacağım, doluyum. Doluyum yani, doluyum!" ifadelerini kullandı.7 sene içerisinde Fenerbahçe Futbol Takımı, 80'lerde Ali Şen döneminde az daha küme düşüyorduk. Birkaç sene önce de küme düşme tehlikesi atlattık. 1 milyar Euro para harcandı, 100 küsür oyuncu alındı. Keşke bu kadar harcanmasaydı, Samsun diğer kulüpler kadar 250 milyon Euro para harcasaydık, 750 milyon cebe kalırdık. Tüm borçları kapatırdık ve aynı neticeyi alırdık. İkinciliği başarı sayıyorsak yanlış.Eğer sen beni imza toplayarak götürecekler diyorsan, gel burada söyle. Burada söyle arkadaş. Diyorum ki sen eğer beni tüzük gereği ve devletin verdiği sisteme göre imza toplanacaksa toplanırsa ben aday olmayacağım. Bunu kapatın de. Bunu kapatın de. Beraber olmayacağım. Aday olsam söylerim rahat ol. Rahat ol! Sadettin Bey burada 'Adayım' diyor. Ben demiyorum. Ben demiyorum, o diyor. Hakan Bey var, 'o da adayım' diyor. Ben istiyorum ki bu kulüpte Aziz Yıldırım, Ali Koç şu bu olmasın. Gençler olsun gençler. Gelsinler sahip çıksınlar bu kulübe. Aksi halde gelecek tehlikede.Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmayacak olanlar, 'Ben olduğum sürece, Fenerbahçe şampiyon olamaz' diyenler başkan adayı olmamalı! Saygılar!Hiçbir kulüpte amatör şubeler hariç, onu da Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı. Kız basket takımı 1907'deydi, kapatıyorduk ben geldiğimde. Galatasaray 13-0 öndeydi. 13-0'ı, 13-13'e getirdik. Alkışa falan gerek yok. Anlatacağım, doluyum. Doluyum yani, doluyum!Yüksek Divan Kurulu nedir? Okuyorum tüzükten, 'Yüksek Divan Kurulu, kulübün danışma kurulu olarak kulübün gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idari, mali, hukuki, sportif ve sosyal konularda mevzuat ve bütçe yükümlülükleri içerisinde yönetime tavsiyede bulunur. Yönetim kurulu tarafından her 3 ayda bir verilecek denetim kurulu raporunu görüşür." Denetim kurulu raporu verildi mi? Ben Aziz Yıldırım, 1990 yılında rahmetle andığım Metin Aşık yönetiminde üyeydim. Rahmetli Güven Sazak, rahmetli Hasan Özaydınlı ve sonra Ali Şen dönemlerinde, sonra 20 sene Aziz Yıldırım döneminde hiçbir zaman Divan'a denetim kurulu raporu gelmeden yapmadık. 7 senelik Ali Koç döneminde bu ikinci. Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Haydi bakalım!"Dışarıya karşı birlik olalım, her şeye varız! Bana diyor ki oradan Ali Bey 'Galatasaray'a karşı demedi' diyor. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, ses çıkaramadılar ya!Güçlü olmak, kazanmakla olur. Futbolda kazanamazsak başarı olamaz. Bu sene sonu itibarıyla 6 şampiyonluk farkı var, 2 senesi benden dolayı. 4 sene geldi. Bizim derdimiz eylül ayındaki kongre değil. Bunu iyi bilin. Eylülde kongre olmuş, Ali Başkan devam, Aziz Başkan devam, sorun bu değil. 10 sene gerideyiz. Böyle devam ederse bu konuşmayı yine burada yaparım, haberiniz olsun.Ben beklerdim ki denetim kurulu okunmadığı için burayı terk etmenizi beklerdik, burayı terk edecektik. Ne kadar borcumuz var?Bugün borç 25 milyar mı? Çok enteresan şeyler anlatacağım. Belgelerle geldim. Yine Aziz Yıldırım 612 milyon Euro borç bıraktı diyorlar, bunu yapmışsam şerefsizim, bunu söyleyenler de şerefsizdir. Gelsinler buraya! Kağıtla aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Tek tek anlatacağım. Herkes lütfen anlasın. Ondan sonra Aziz Yıldırım yalan söylüyor desinler.Geçen sene Ali Koç ile TV'de konuşmadık mı, 300 milyona tüm mal varlığını satıyordum, salon dahil deyince olmaz dedi, kapattık konuyu. Bankalar Birliği ile anlaştılar. Ali Bey imzaları çok ciddiye alıyor, yorumlar yapıyor. Ben yorum yapacağım. Aziz Yıldırım ve arkadaşını, Ali Bey'in yönetimi 2018 Kasım'da Fenerbahçe Sportif AŞ'de ibra etmedi. Ben 2 sene ibra edilmemiş eski başkan olarak gezdim. O utancı yaşadım. Ne yaptı Aziz Yıldırım! Kim yaptı burayı, burada oturuyorsunuz. Kim yaptı burayı! Nasıl kulüp yaptı ya, bırak kulübü, ben yaptım ben! Bırak geç! Parayı ben verdim yaptım ya, bırak Allah aşkına.Konya'ya maça gittik, orada salonu gördüm, 9 metre çok yüksek dedi, 6 metreye indirdik yaptık. Stadyumu yaptık. Bugün stadyumdan 100 milyon dolara yakın, duyumum doğru yanlış bilemem, stadyumdan 100 milyon dolar gelir var dediler. Topuk Yaylası'nı kiraladım yaptım. Tesis yaptım. Ankara'da yaptım. Dereağzı'nı yaptım. Kapalı salonu, Murat Ülker'e milyonlarca teşekkürler, yaptırdım. Ben ibra edilmedim. 600 milyon mal varlığı var. Batak olduğu için Futbol AŞ'de ibra etmedik. Ondan sonraki yıllarda hepsinde Sportif AŞ'nin batak olduğu yazılıyor. Bundan sonraki yönetim, bu arkadaşları da ibra etmezler. Yanlış mı doğru mu! Hayır, ibra etmemek yanlış, böyle bir adet yok Fenerbahçe'de denebilir ama bizi ibra etmediler.2018 kongresinde, biz hazirana kadar, ibra edilmeyebilir ama getirdik, onu da ibra ettirdik. 2019 olağan mali genel kurulda bu tarihteki ibra edilmiş bizleri, ibra edilmemiş gibi gündeme getirdiler. Ali Koç'a mektup yazdım, 'İbra edildik, bizi ibra etmeme pozisyonuna düşürürseniz sizin seçimizin geçersiz olacağı için 1 yıllık çalışmalar boşa düşer' dedim. Kongreyle aynı gün, neler yapılacak hikayesinden çıkardılar. İbra edildiğimiz gözüktü.Ali Bey 'ibra etmeyecekler' falan dedi. Bu yanlış. Eylülde seçim yapmak da yanlış. Sen bana mayısta geldin. Şekip Bey, Hulusi Bey vardı. Mayıs sonundaydı, basket maçına gidiyordunuz. Onları da tebrik ediyoruz hepsini. Size gidin aday olanlarla konuşun, 'ben 1 sene daha burada başkanlık yapıyorum. Kalayım. Şampiyon yapamazsam ben ayrılırım de' dedim. Çık camiaya 'haziran ayında kongre kararı alıyorum, güven oyu istiyorum de' dedim. Ali Bey söyledim mi! Heh. Sen ne dedin, 'Gideyim maça, gelelim konuşalım' dedin. Gelmedin. Aramadın. Gelmeyince de ben açıklama yaptım. 16 bin 464 bilmem ne imza olursa ben aday olurum diye. Eylülde yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek, bunu bilin. Siz kazansanız da, başkası kazansa da bu camia yara alacak. Siz transferleri yapıyorsunuz, her şeyi siz yapıyorsunuz, ters netice olursa bu kulübe yazık olacak. Tekrar gözden geçirin. Bir büyük olarak söylüyorum.Gelelim para meselesine. Aziz Yıldırım 612 milyon borç bırakmış diyorlar. Şimdi 1.6.2020 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü, diğer kulüplerin olduğu gibi Bankalar Birliği ile anlaştılar. Bu anlaşmada bütün borçlarımızı bankalar topladılar, o zamanki TL'ye çevirdiler, o şekilde yürüdürler. 1.6.2021 yılında, 3 milyar 202 milyon küsürat parayla tüm borçlarımızı Bankalar Birliği'yle anlaşarak onayladık. Burada Yapı Kredi Bankası'ndan alınan bir 50 milyon Dolar kredi vardı, onu da bu borcun içine soktu. 2018 Mayıs'ta verdiğimiz mali kitapta 1.950 milyar küsür borç vardı. 220-230 milyonu dolar ve euro'ydu, geri kalan TL'ydi. Bize kolay gelsin diye 400 milyon Euro. Aslı gerçeği 2 milyar TL'ydi. Yalan söylüyorsam hakaret edin bana, yazın, çizin, gelin benimle konuşun. Sonra ne oldu, yeni yönetim geldi. Harcamalar yaptılar. 50 milyon Dolar bankadan para aldılar. Hepsini 1.6.2020'de 3.2 milyara Bankalar Birliği ile bağladılar. Ana paradan hiçbir para ödemediler.Sayın başkan dedi ki, gelirlerden yüzde 50 bankalar kesti. Ben burada görmüyorum. İzah edebilir. Kabul ederiz. Burada yok, gözükmüyor. 2023 sonuna kadar ana para ödendi gözükmüyor. 2023 ve 2024'te 48 milyon 243 bin ana para ödendisi gözüküyor. Geldik 2024'e ve biz geldik dedik ki, TV konuşmalarında, kongre çalışmalarında Bankalar Birliği'nden muhakkak çıkılması lazım, çünkü yüzde 49 faiz. Bu parayı çevirdikleri ilk 2 sene yüzde 8.5 ile yüzde 12.5 arasında TL faizi vardı. O zaman da yüzde 5-6 dolar ve euro kurlarında faiz vardı. TL'ye dönmek akıllı işti o dönem, tebrik ediyorum. 23 ve 24'te bunu acilen kura çevirmek lazımdı, tüm kulüpler yapmadı. Fenerbahçe, 1 milyar 391 milyon faiz ödedi.2024 ve 2025'te 1 milyar 598 milyon borç ödedi. Toplam 3'ün üzerinde, ana para kadar faiz ödedi. Bunu hemen durdurmak lazım. Yazık yani. Çok büyük para. Bankalar Birliği borcunu kapatamadı. Nasıl kapatacağını gelsin açıklasın.Ben kulübü bıraktıktan sonra 50 milyona yakın oyuncuları sattılar. Kulübe para girdi. Fernandao, Eljif Elmas, Giuliano, Josef de Souza ve basketbolla birlikte toplam 45 milyon Euro girdi yaptılar. Kulübe bunlar satılınca para geldi. Ayrıca benim kurduğum şirket, 2004'te bu salonda açılışını yaptık, Sportif AŞ! 2011'de 1.8 milyar Dolar sermayeye ulaşmıştı. Forbes yazmıştı. O şirket 3 Temmuz ile birlikte yara aldı. Hisse falan sattılar, 25 milyona yakın para girdisi oldu. Bir kanun çıkardım ben, 15 sene uğraştım. Profesyonelin harcadığı paranın amatöre harcanması. 100 milyon Euro'ya yakın bir girdi oldu oradan.Biz Ali Bey'le geçen TV konuşmasında 300 milyona anlaşmıştık, ben tüm malları almıştım. Bütün kulüpler, yalnız Fenerbahçe değil, faiz hariç ana paradan para ödemediler. Ana parayı bizim kulüp 5.62 dolardan 3.2'yi çevirdiler. Diğerleri 5'ten çevirdiler. 50 milyon dolar, onlar bizden daha az kredi almış oldular. 5.62, diyelim 6 dolar. Şimdi dolar 40 diyelim. 40'ı 6'ya bölersek, demek ki 7 kat TL kendi kendine düşmüş aşağıda. 3 milyarlık borç, 6'ya bölen, bugün 80-90'a düşmüş. Ben kuyudan su çektim demesin kimse.Aziz Yıldırım, yönetici Hamdi Akın'ın "Sizin anlattığınız gibi ekonomik bir durum yok' demesi üzerine sinirlendi ve tepki göstterdi;"Al bak, Bankalar Birliği bana bunu verdi. Alsın okusun. Bana verilen bu belge. Hamdi (Akın)... Hamdi... Bak beni kendine saldırtma. Ben buraya o niyetle gelmedim. Beni saldırtma. Otur oturduğun yere. Beni saldırtma. Bak beni saldırtma."Fenerbahçe'de muazzam bir muhalefet var. Gece gündüz durmuyor bu muhalefet. Her şeyi üretiyor. Ya böyle muhalefet mi olur ulan, böyle muhalefet mi olur!Erol Bilecik anlatıyordu burada. Buraya gelseydi bak ben neler anlatacaktım. Ben onunla konuşacağım. Sana 'Locada bir çocuk var, Erol'un oğlu mu dedim, hayır onun oğlu dedim, Hulusi 'ben de öyle biliyorum' dedi. Üstünde Galatasaray forması vardı. Erol'da bana sallıyor. Ulan ben sana bir şey demedim ki!"7 senede 1-2 defa konuştum. Benim dışımda da kimsenin konuştuğu yok. Herkes beni bekliyor. 98'in 15 Şubat'ında 1 oyla başkan oldum, Allah nasip etti. Bir onur, bir şeref. Akşam Fenerbahçe - Galatasaray maçı vardı, karşıda Ali Sami Yen'de. Devrede soyunma odasına gittim, 1-1'di galiba. Vefa Bey'in listesi seçilmişti, onların hepsi oradaydı. Ben orada yalnızdım. Maçtan sonra eve gittim. Tüm sporcular, Sayın Ali Şen'in evine gittiler. Fenerbahçe'de muhafelet buydu. Fenerbahçe'de şu an muhafelet yok ki. Sosyal medya yazıyor. Bende yok. Okumuyorum. Ne yazalarsa yazsınlar. Takip edersen etkisinde kalırsın."Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu önce kabul edeceğiz. Bir yakınım çocuğuna forma almış, götürmüş çocuğu Fenerium'a numara yazdıracak, çocuk demiş ki 45, Osimhen.""Galatasaray mı konuşacağız burada?": "Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım ben. Herkes kan ağlıyor burada kan. Bütün Fenerbahçeliler kan ağlıyor kan. Buradaki hadise başkan ben olayım, Sadettin Bey gelmiş falan, mesela bu değil. Bakın yakalayamayız. 2006'da Celal Doğan 'Fenerbahçe'nin önünü keselim' diyordu. Bugün hep beraber elimizden geleni yapmalıyız. Destek olalım, olalım ama açık konuşalım. Kim köstek oluyor ya!Babam çok delikanlı adamdı. Erkek adam bir defa ölür derdi. Biz bir defa öleceğiz."Sayın yönetim 'şeffaf olacağız' diye seçimi 2018'de kazandı geldi. Hiçbir konuda şeffaf değil. adidas ile kaça anlaşmışlar, anlayan var mı? Ya ne kadar bedel? Biz bilsek bedeli, fazlaysa bankayı kapatmak için kırdırın.Bankayı kapatmak için 1-2 arsayı satın. Bankadan dolar euro kredi alın, onla gidin TL borcu kapatın. Ondan sonra gelecek sene 1.5 milyar faiz ödenir, yazık.Üç yer gösterdiler, üçü de Aziz Yıldırım'ın sağladığı arazilerdir. 2018 Mart ayı ya da daha önceydi. Sayın Murat Kurum'a gittim, biz Gebze'den 225 dönüm arazi almıştık. O araziye biz bütün altyapıları götürecektik. Kendisine anlattım, yardımcı olmasını istedim. Bize 'niye gidiyorsun oraya, orada bizim araziler var, birleştirelim onlarla, konutlar yapalım, kulübe gelir olsun' dedi. Burada Rıdvan Dilmen ve Zekeriya Paşa da vardı. Ben izah ettim Cumhurbaşkanı'na, Sayın Hulusi Paşa ile konuş dedi. Yaşar Paşa'ya gönderdi, o da dilekçe yazın dedi, NATO dairesine gönderdik ve operasyon başladı. Arazi o şekilde alındı. Bir teşekkür edin ya, ne olacak. O arsa bu dediğim kişilerin izniyle, yol göstermesiyle alındı. Onlara teşekkür ediyorum.2018'de Ataşehir arazisi için Sayın Murat Kurum ile konuştuk. Murat Ülker 'Buraya inşaat yapalım, ofis ve ev yapalım' dedi. O zaman gittik, yapıyorduk, seçim oldu ve biz gittik. 7 senedir yapılamadı. Dün akşam Murat Ülker bana söyledi, 'hallettik' dedi, 'son safhaya geldik yapıyoruz' dedi. Hayırlı olsun camiaya.,Bir konu da Kenan Evren. 20 seneyi geçti. Kenan Evren'i iade eder, verdiğim paraları geri isterim. Kenan Evren'e yapılacak bir şey para getirmez, getirirse tebrik ederim.Vizyon diyorlar ya... Aziz Yıldırım'ın vizyonu yok diyerek bizi postaladınız ya... Aziz Yıldırım size ada yapıyordu. 6 dönüm kayalığın üzerine Maltepe'de ada yapıyordu.Ali Koç: "Sayın başkan doğruları söyleyin."Aziz Yıldırım: "Doğru ne?"Ali Koç: "Tüm localar satılmıştı, bu sene size bir tane loca tuttuk."Aziz Yıldırım: "Tuttun nerede, maçlar başlıyor. Bana nerede loca.Ali Koç: "7 senedir loca olmadığı için mi gelmiyorsunuz?"Aziz Yıldırım: "Yazılı talebim var. Hulusi Bey söyle. Benim kızım var, locam olsa alır gelirim. 2 senedir gelirim en azından Ali Bey. Ben Chelsea'den loca aldım, kız oraya gidiyor maça. Ne yapsın."Sermaye artırımı yaptınız, kulübe 128-130 milyon dolar para girdisi yapmışınız. Şirketi kurmasaydım parayı bulamazdınız. Bana sallayıp durmayın. Bana sallarsanız zararlı çıkarsınız. Alacaklı çıkarım. 300'e satacak bana, sözü var. Şu büyüyoruz dedin, ne yaptınız abi bir anlatın. Neyi büyüdük de yükseliyoruz.Aziz Yıldırım: "Chobani ile anlaştınız, tebrik ediyorum. 'Bu en büyüğü' falan yapmayın, biz 10 sene önce 90 milyon dolar para aldık ya."Ali Koç: "Ne yaptın parayı?"Aziz Yıldırım: "Yedim!"O kadar araştırdınız, bir halt bulamadınız. Ben ömrümü verdim Ali Bey, hapise gittim yattım, ömrümü verdim. Öyle konuşmakla olmaz. Ben ne yaptıysam bu kulüp için yaptım. Arkadaşlarım da öyle. Biz bu kulübün kendisiyiz, bir parçasıyız. Bunu bilin.adidas ile ne kadar anlaşma yaptınız. Ben 2013'te Abdullah Kiğılı ile 5 yılık anlaşma yaptık. Her yıl 6 milyon Dolar'dı. Çok büyük anlaşmaysa tebrik edelim. 100 bin formayı veriyorlardı, kulüp satabiliyordu. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da, ligde kupada bonus vardı. Bizim anlaşma böyleydi. Sizin yeni anlaşmayı bilmiyoruz, belki de çok iyi ama bilmiyoruz. En büyük tehlike ne biliyor musunuz, anlatmıyorlar, 25 milyar borç var. Haberiniz olsun. Seçime 1 ay var, anlatmıyorlar.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerine "Öncelikle Fenerbahçemiz'in 118 yıllık tarihine emek vermiş, bizlere bu büyük mirası bırakmış tüm efsanelerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Aramızda bulunanlara şükranlarımı sunuyorum.Bugünkü buluşmamız, eylül ayındaki seçim öncesi son Yüksek Divan Kurulu olması nedeniyle önem taşımaktadır. Son YDK'dan önce görüşlerimi en şeffaf şekilde paylaşacağım. Çok olay yaşandı. Gerginliğini biraz önce salonda gördük. Keşke başka şeyler konuşuyor, odaklanıyor olsaydık." dedi.Fenerbahçe'nin futbol dışındaki branşlarda kazandığı başarılarla ilgili konuşan Ali Koç şunları söyledi;"Geçen sezon pek çok branşta gururlar yaşadık. Adil rekabet olduğu liglerde, alın terinin karşılığını alabildik. Erkek basketbol takımımız Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, EuroLeague şampiyonluğu kazanarak 'triple crown' kazandırdı. Tüm basketbolseverlerin yüzlerini güldürdüğü, gururlandırdığı için takımımızın her bir ferdine teşekkür ediyorum.Sadece takımımız bizi gururlandırdı. Derya Yannier 'Yılın Genel Menajeri', Jasikevicius'un 'Yılın Koçu' seçilmesi de bizi gururlandırdı. Sertaç Komsuoğlu'na mükemmel şube yönetimi nedeniyle camiamız adına teşekkür ediyorum.Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, FIBA Süper Kupası'nı, Kadın Basketbol Ligi'ni kazanan takımımızı ve şube yöneticisi Sayın Kemal Danabaş'ı tebrik ediyorum. Hem erkekler hem kadınlar Euroleague kupasını sergileyen tek kulüp Fenerbahçe'dir. Fenerbahçemiz bunu tam iki kez başarmıştır.Farklı branşlarda arka arkaya elde ettiğimiz uluslararası zaferlere, sporcularımızın kazandırdığı madalyalara bakınca neden 'dünyanın en büyük spor kulübü' dediğimiz anlaşılmaktadır. Tüm spor kulüplerinin gerçekleştirmesi gereken ama üstlenmedikleri misyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz."Amaör branşlarla ilgili sözlerine devam eden Ali Koç "Farklı branşlarda arka arkaya elde ettiğimiz uluslararası zaferlere, sporcularımızın kazandırdığı madalyalara bakınca neden 'dünyanın en büyük spor kulübü' dediğimiz anlaşılmaktadır. Tüm spor kulüplerinin gerçekleştirmesi gereken ama üstlenmedikleri misyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz.Ülke sporuna katkımızı her daim önemsedik. Bizler bu misyonumuzla, uluslararası yarışmalarda İstiklal Marşımızı okutan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki Fenerbahçeliyiz." açıklamasını yaptı.Yeni forma anlaşması için konuşan Ali Koç "İki çok önemli sponsorluk anlaşması yaptık. İki farklı kategoride rekor kırarak çıtayı geliştirdik. adidas ile bir rekora imza attırdık. Tüm parayı kırdırarak bugün kullanacağımız söylendi. Her taksit haziran aylarında alınacak. İleriki yönetimler de bundan faydalanabilecektir. Anlaşmanın bir diğer özelliği üç branşı ve tüm altyapıları kapsamasıdır. Bu iş birliğimiz stratejik ortaklık, küresel vizyon hamlesidir." dedi.Stat ve forma sponsorluğu hakkında bilgi veren Ali Koç "Stadyum isim sponsorluğunu Chobani ile gerçekleştirdik. Camiamızın büyüklüğüne yaraşır şekilde birlikte yürüyen Ülker Grubu'na ve Sayın Murat Ülker'e camiamız adına en içten teşekkürleri sunarım. Chobani ile yapılan anlaşmanın detaylarını dinlediniz. Bu büyük ve gurur anlaşmanın yanında gurur duyacağımız bir diğer yönü daha var. Her yıl 1 milyon dolarlık bir meblağın, mutabık kalacağımız bir sosyal sorumluluk projesi için ülkemizde bağışlanacak olması. Chobani ile yapılan bu iş birliği için Sayın Hamdi Ulukaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum.Hamdi Bey'den bahsetmek istiyorum. Kendisi bu topraklarda doğmuş, Anadolu'nun çalışkanlığını ABD'ye taşımış, çocukluğundan itibaren Fenerbahçe'ye faydalı olmayı hayal etmiş bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en köklü camiasıyla iş birliği içerisinde olmak Chobani için de sadece bir sponsorluk değil, topluma olan bağlılığını yansıtan güçlü bir ortalıktır."Bankalar Birliği'ne olan borçla ilgili bilgi veren Ali Koç "Şu an geldiğimiz nokta itibarıyla çok yüksek faizli borçları geride bırakmış, Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde büyük bir aşama kaydetmiş, inşallah 21 Eylül'de bunun hepsi geride kalmış olacak." açıklamasını yaptı.Eleştirilere cevap veren Ali Koç "Futbolda arzu etmediğimiz sonuçlar her şeyi gölgeliyor. Bu süreç zarfında en önemli gelir kaynağı olan yayın gelirleri 3'te 1'e düşmüş, kurlar ve enflasyon nereden nereye geldi malumunuz, vergilerin 15'ten 40'a çıkması, 3 sezondur gelirlerimizin yüzde 50'sinin Bankalar tarafından alınması, pandemi, tüm bunlara rağmen 130 küsür milyon ödenen faiz, anapara, geldiğimiz nokta ve bununla beraber geminin yüzdürülebilir olmasını hafife alınması bizleri derinden üzmektedir. Bu başarı küçümsenmektedir. Bizde veririz zihniyetiyle sulandırılmaktadır. Gerekirse ibra etmeyiz çılgınlığı da mevcuttur. Futbolda istediğimiz olmadı da mali olarak ibra etmeyiz demek bizleri üzmektedir." dedi.Tesisleşme anlamında sarı-lacivertli camiaya bilgi veren Ali Koç "6 milyon Euro yatırımla Dereağzı, mini Olimpiyat köyü olacak. Hedefimiz net, daha fazla Busenazlar Edalar yetiştirmek. Genç futbolcuları yetiştireceğimiz akademimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle Kasım 2026'da birinci faz bitecek. Üç bina, a takım binaların bitmesi, altyapı binasının da kaba halinin bitirilmesi. İlk hedefimiz budur. Ataşehir ve Kayışdağı projelerimiz imza aşamasına geldi. Dün gece kulübümüzü ziyaret ederek net tavrıyla sürece son noktayı koyan Sayın Murat Ülker'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.Ataşehir ve Kayışdağı projelerimiz imza aşamasına geldi. Dün gece kulübümüzü ziyaret ederek net tavrıyla sürece son noktayı koyan Sayın Murat Ülker'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.Bu iki projemizde destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Murat Kurum'a, Ziraat Bankası'na ve Emlak Konut'a da şükranlarımızı iletiriz." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Futbol Takımı hakkında konuşan Ali Koç "Sayın Mario Branco, Benfica'da yeni görevine başladı. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Bayer Leverkusen'in tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli rol oynayan ve sportif direktörümüz olan Devin Özek'e başarılar diliyorum.Yeni sezonda piyasaların geldiği nokta, maaşlar, transfer bütçeleri görmediğimiz seviyede. Kapılar 20-25 milyondan açılmakta. İster istemez gelecek sezon daha geniş bir bütçeye ve daha hedef odaklı bir kadroya ihtiyaç var.Hocamız ve futbol aklına güveniyoruz. Futbol kariyeri bu kadar başarılı olan hocamızın uğradığı itibar suikastini şiddetle reddediyoruz.Bugüne kadar yaptığımız transferler ve önümüzdeki günlerde kazandıracağımız transferler, sportif akıl, karakter, takım ruhu temelinde yapılmaktadır. Umuyoruz ki bu sezon çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. Geç kaldı diye düşünenler olabilir. Transfer konusunda yerden yere vuruluyoruz. Her dönem bir şey buluyorlar, yerden yere vurmak için. Çok doğru bir futbol aklı kurmaya çalışıyoruz. Hocamız ve Devin önderliğinde 'winner', çoklu mevkide oynayan, gençleşmiş, takım oyununa hız katabilecek profillere odaklanmış durumdayız. Jhon Duran ve Archie Brown, biri 21 biri 23 yaşında. Sezon başında gerçekleşmesi tesadüf değildir.Feyenoord maçında oynayabilecek iki transfer daha olacak. İsimleri ifade edebilirdim ama Allah korusun diye bir şey demek istemiyorum.Portekiz'e iyi ki gitmişiz, büyük takımlar orada, büyük menajerler orada. Takımda gördüğüm, aralarındaki ruh... Bu sene daha farklı bir aura var. Hocamızın yeni asistanları da iyi iş çıkarıyor. Portekiz kampı son derece başarılı geçti. İnşallah bu akşam kampımızı güzel bir sonuçla bitiririz. Biz büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi kendi içimizde konuşmamız gereken meseleler vardır. Aile içindeki meseleleri samimiyetle konuşmak istiyorum. Eleştiriye tamam, sonuna kadar açığız. Eleştiri başka fitne fesat başka, yapıcı tavır başka yıkıcı tutum başka..." dedi.Ali Koç, kendi yönetimlerine karşı organize bir saldırı olduğunu anlatırken, oldukça uzun bir açıklama yaptı. İşte Ali Koç'un o sözleri..."Sosyal medyada tuşa basılmış gibi sistematik olarak yayılan algı operasyonlarına baktığımızda, kulübü içeriden zayıflatmaya yönelik tehlike bir süreç görüyoruz. Kendini bizden gösterip başka takımdan hesaplara göz ardı etmemeliyiz. Tehlikenin farkında olmalıyız. Yalan ve iftira kampanyasının hedefi bizi bize kırdırmaktır. Her başarı gölgelenmek, her mücadele değersizleştirilmek istenmektedir. Son birkaç ayda imza sayısını artırmak için iftira kampanyalarından örnekler göstermek istiyoruz.Resme bir bütün olarak baktığımızda samimi, organik eleştirilerden ziyade karalama kampanyasının boyutunu, tesadüf olmadığını umarım siz de görüyorsunuzdur. Organize kötülük budur. Kulüp yıpratma dili, tek bir amaca hizmete ediyor; Fenerbahçeliler birbirleriyle didişsin, kaos döngüsü olsun istiyorlar.Camiamız böyle bir ortamı hiç görmemiştir ve hiç bu kadar bölünmemiştir. Türk spor tarihinde hiçbir kulüp başkanı benim yaşadığım saldırıyı yaşamamıştır. Biz bir mücadele içerisindeyiz. Mücadelemiz taraftarımızla camiamızla değil; Fenerbahçe'ye itibar suikasti yapanlarla mücadeleyi devam ettireceğiz.Öyle bir kutuplaşma, öfkemi ortamı yaratılıyor ki tertemiz Fenerbahçe sevdasıyla dolu üyelerimiz, taraftarımız bu duygu selinde hiç yapmayacakları tepkilerde bulunuyorlar. Futbolcular yuhalanıyor. Dünya çapında sponsorluk yapıyoruz saldırıyorlar. Rakip oyuncu gol atınca, rakip oyuncu alkışlanıyor. Fenerbahçe camiası uyanın. Tehlikenin farkında olun.Siz rakip takımlarının iç meselelerini kamuoyunda böyle tartıştıklarını görüyor musunuz? Çok tartışılacak sponsorluklarını kötülediklerini görüyor musunuz? Yöneticilerine saldırdıklarını görüyor musunuz? Bazı kulüplerde neler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fenerbahçe'nin adı karaborsayla, bahisle, terör örgütü iltisaklı sponsorlarıyla, usulsüz kontratlarla anılsaydı başımıza neler gelebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Sadece 1 tanesi olsaydı Fenerbahçe adliye koridorlarındaydı.Bana ve mevcut yönetime, sistematik olarak saldıran sözde Fenerbahçelilerin rakiple ilgili ciddi ithamlar için bir kere konuştuğunu gördünüz mü!Fenerbahçe, görevdeyken mi kıymetli! En ihtiyacımız olan anlarda camiamızın kanaat önderlerinin, bu konularda tepki vermesi gerekirken, bırakın tepki vermeyi, birbirimizle didişirken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. En büyük tehlike burada.Dışarıdan yıkamadıkları Fenerbahçemizi, içeriden kutuplaştırarak bölmek, rakiplerin yaptıklarını görmek. Buna Fenerbahçeliler de üzülerek söylüyorum katkı sağlıyorlar. Yapı dediğimiz sistem defalarca deşifre oldu. En son PFDK skandalında olduğu gibi, özellikle bizim camiamız sulandırıyor. 25 senelik bu sistemi bir sezonda temizlenmesini beklemek gerçekçi değil ama temizlik başladı. Birçok insan, sistemin dışına çıkarılmaktadır. Başkan kim olursa olsun topyekün bu konunun üstünde odaklanmalıyız. 7 senedir şampiyonluğu, 3 kez kaybetmemiz bu yapının ürünüdür. Dünyanın hiçbir yerinde bu yaşanmamıştır. 99 gol ve 99 puana rağmen şampiyon olamamamız bu yapının ürünüdür.""YALAN SÖYLÜYORLAR!"Olağanüstü kongre için sahte imzalar verildiğini söyleyen Ali Koç, şu ifadeleri kullandı;İmza sürecini etkilemek için olumlu olumsuz bir şey yapmadık. Tüm iyi niyetle Fenerbahçe'nin daha iyi olması için demokratik haklarını kullanarak imza veren üyelerimizin başımızın üzerinde yeri vardır. Henüz 200 imza varken seçimi eylülde yapılacağını açıklamıştık. Sözümüzü tuttuk. Fikstür çekildiği gün net tarihi belirledik. Bu kadar basit. Yok yalan söylüyorlar, yapmayacaklar, seçime gitmeyecekler vs. Herkesin bildiği nakarat.Geçerli imza sayısı ne Fenerbahçemizin tüzük şartlarını ne kanun hükmünü yerine getirmeye yeterli değildir. Camiamızın sesine kulak verdik. Böyle bir talebin dile getirilmesi yeterliydi, seçim kararı aldık. O yetmedi Ali Koç'un seçime girmemesi için argümanlar verildi. O kararı ben veririm, siz değil!Bambaşka bir eşikteyiz. Anlatmak zorundayım. Göreceksiniz SMS'ler ile cevap geldikçe, demin anlatılan hikayeler artacak. Bugün görüyoruz ki bu sürecin içine sahte imzalar, izinsiz kullanılan kimlikler, manipülasyonla alınan beyanlar karışmış durumdadır. Net şekilde söylüyorum; bu artık bir irade beyanı değil. Fenerbahçe'nin vicdanına, itibarına, hukukuna açıkça bir saldırıdır, manipülasyondur. Ben bu kulübün saygınlığını korumakla görevliyim. Demokratik hakkını kullanan her üyeye saygımız sonsuz. Sözümüz, sahte imzaları organize edenlere... Demokratik haklarını kullanan kongre üyelerimizin haklarını korumak için hiçbir işin peşini bırakmayacağız. Bunlar Fenerbahçe'yi değil kendi şahsi ikballerinin peşindeler.Artık geriye değil ileriye bakma zamanıdır. Bizi meşgul eden gölgelerin ötesine geçme zamanıdır. Bizi yıkmak isteyen düşmanlar bizi birleştirir. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil bir ailenin adıdır.Fenerbahçe'ye karşı oyun oynamak isteyenlere, sosyal medyada paralar saçanlara en güçlü mesaj omuz omuza durmaktır. Biz birlikte yürüdüğümüzde, hiçbir engel bu camiayı durduramaz. Tarihte pek çok örneği mevcuttur. Bizler buradayız. Her sorumluluğu almaya hazırız. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!"Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda iki üyeden gelen e-mail'lerin okunması sonrası gerginlik yaşandı.Bazı imzaların imza sahiplerinden habersiz verildiği, sahte imzalar atıldığı iddiası ve buna yönelik gelen mailler okunmaya başlandığı sırada salonda bulunan bazı Yüksek Divan Kurulu Üyeleri seslerini yükseltti ve arbede yaşandı.Divan Kurulu'na bu nedenle ara verilirken gerginliğin olduğu yere Ali Koç da gitti.İmza verenlerden bir kişi 'yeter artık rencide etmeyin' diye tepki gösterdi. Diğer kongre üyeleri ile tartışma yaşandı.Ali Koç "Bağıran arkadaş dışarı çıksın" dedi, Aziz Yıldırım ise "Küfür etmedi çıkamaz" diye tepki gösterdi.Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul için toplanan imza sayısını açıkladı.Mükerrer imza sayısı olarak 280, geri çekilen beyanname sayısı 22, kongre üyesine ait olmayan beyanname sayısı 37, geçersiz beyanname sayısı 1023, çift yevmiyeli beyanname sayısı 124 olduğu ve geçerli imza sayısının ise 8468 olduğu duyuruldu.Fenerbahçe Kulübü, erken seçim için gerekli imza sayısınınolduğunu duyurmuştu.Fenerbahçe Kulübü'nün 2018 Mayıs - 2025 Mayıs arası mali tablosu açıklandı.Açılış konuşmasını yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ve önceki dönem divan kurulu başkanı Uğur Dündar'ı selamlayarak sözlerine başladı. Mosturoğlu, "Nisan ayında yaptığımız toplantının ardından kulübümüzü ilgilendiren önemli gelişmeler etkilendi. Birazdan genel sekreterimiz Burak Kızılhan faaliyet raporunu sunacak ve bunlara değinecek. Ben sadece temmuz ayı içindeki çok önemli 2 günümüz ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. 3 Temmuz 2011'in üstünden tam 14 yıl geçti. 14 yıldır değişmeyen tek şey kararlılıkla değişmeyen mücadelemiz. 3 Temmuz'a dair çok şey söyleyebilirim. Yolumuz uzun işimiz zor. Hukukta varılabilecek son noktaya kadar gideceğimizden şüpheniz olmasın. 3 Temmuz'a dair çok şey söyledik, anma programları yaptık. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne 3 Temmuz'da kurulan kumpasa karşı hayatlarını hiçe sayarak mücadele eden, dokunma yanarsın diyen, karanlık güçlere karşı direnen ve sonunda da yenilmez denen bu yapıyı yenen camiamızın kahraman fertlerinin her birine en derin şükranlarımı sunuyorum. 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler gününü kutladık. Bu vesileyle tekrardan Fenerbahçelilerin Dünya Fenerbahçeliler gününü kutluyorum. Sonsuza kadar yaşasın Fenerbahçe" dedi.Eylül ayında yapılacak genel kurul hakkında bilgiler aktaran Şekip Mosturoğlu, "Kulübümüz 13-14 ve 20-21 Eylül tarihlerinde Olağan Mali Genel Kurulu ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantılarını yapacağını açıkladı. Tüzüğümüzün 14'üncü maddesinin 2'nolu paragrafında üyelerimizin aidat ödemesinin mart ayının son günü saat 19.00 olarak belirlenmiştir. Aynı maddenin 3'nolu paragrafında ise aidat borcu olan üyelerimizin borcunun ödemesinin ardından takip eden 1 aydan sonra yapılacak genel kurula katılabileceği düzenlenmiştir. Üyelerimizin aidat borcunu zamanında ödemeleri gerekmektedir. Yüksek Divan Kurulunun tüzüğümüz ile belirlenmiş en önemli görevi kulübümüzün en yüksek danışma kurulu olmasıdır. Yüksek Divan Kurulu da binlerce danışmandan oluşan ve heyet olarak bu fonksiyonu infa eden tüzüğümüz ile oluşan bir organdır. Üyelerimizin sahip olduğu deneyim ve tecrübeleri onların şahsi hayatlarından elde ettikleri birikimin bir sonucu olduğu kadar bir kulüpçülük anlayışı ile uzun yıllar içinde kulüp içinde elde ettiği birikiminde sonucudur. Bugün de camiamız YDK'dan büyük beklentiler içerindedir. YDK toplantıları 3'ayda bir yapılan formalite toplantılar değildir. Her biri genel kurul havasında geçmesi gereken toplantılardır. Her toplantımızın bir genel kurul atmosferinde geçmesi gerekli ve şarttır. Yapıcı olan eleştiri yararlıdır, asla kötü bir şey değildir. Yapıcı olan iyi niyetli eleştirile hataların gözükmesi için bir fırsattır. Eleştiri, muhataplarının kendilerini güçlendirmelerinin ve performanslarının arttırmalarının en önemli yollarından biridir. Yerinde yapılan takdir ve övgü de son derece önemlidir. Kulübümüzün menfaatleri için gerektiği anda birlik ve beraberlik içinde olmayı da camiamız içinde birlik ve beraberlik iklimi yaratma ve sürdürme sorumluluğumuz olduğunu çok iyi biliyoruz. Karşılaştığımız tüm sorunları ancak birlik ve beraberlik içinde olarak aşabildiğimizin bilincindeyiz" diye konuştu.